La dirigenza dell'Inter starebbe lavorando sul mercato per individuare nuovi rinforzi per la prossima stagione da affidare al tecnico Simone Inzaghi: l'ultimo nome che potrebbe interessare i nerazzurri sarebbe quello di Inigo Martinez.

Il difensore centrale spagnolo dell'Athletic Club di Bilbao andrà in scadenza di contratto nella prossima estate e potrebbe essere uno dei colpi a parametro zero dei nerazzurri per rinforzare la difesa.

L'Idea dell'Inter per la difesa: Inigo Martinez

Il difensore in forza all'Athletic Bilbao sarebbe il profilo adatto a sostituire Milan Skriniar che nella prossima estate andrà al Paris Saint Germain; aver perso a zero il difensore slovacco avrebbe attivato la dirigenza per poter coprire il ruolo con nuove opzioni a parametro zero.

Gli osservatori nerazzurri avrebbero segnalato il difensore Inigo Martinez per le sue caratteristiche tecniche e per la possibilità di inserire un giocatore già pronto all'interno dell'organico dell'Inter della prossima stagione.

In questo campionato in Liga spagnola il difensore ha trovato poco spazio, con sole 12 presenze stagionali condite da una marcatura; il difensore non avrebbe intenzione di rinnovare con il club spagnolo e sarebbe interessato ad un'esperienza in Serie A.

Nel gennaio del 2018 l'Athletic di Bilbao aveva acquistato il giocatore dalla Real Societad per circa 32,5 milioni di euro.

La situazione della difesa nerazzurra per la prossima stagione

L'Inter dovrà fare i conti in estate non solo con la partenza di Milan Skriniar ma anche con il probabile addio di Stefan De Vrij, il cui rinnovo contrattuale sembrerebbe in alto mare, ed anche Danilo D'Ambrosio, il cui contratto probabilmente non verrà rinnovato per sopraggiunti limiti di età rispetto al progetto nerazzurro.

Le certezze per la difesa potrebbero essere rappresentate dal rinnovo di Matteo Darmian e dal lavoro che gli agenti starebbero svolgendo per prolungare il prestito di Francesco Acerbi dalla Lazio.

La situazione di Alessandro Bastoni sembrerebbe essere più delicata; il rinnovo con il giovane difensore non sembrerebbe essere alle porte e qualora dovesse arrivare un'offerta importante nella prossima estate, il club nerazzurro potrebbe ragionare su una sua cessione.

Le alternative per la difesa del futuro

Per rinforzare la difesa l'obiettivo numero uno dell'Inter rimarrebbe sempre Giorgio Scalvini, ma i contatti con l'Atalanta si sarebbero raffreddati dopo la richiesta di 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore, considerata eccessiva dai nerazzurri.

Ci potrebbe essere interesse anche per il nome di Chris Smalling, il cui rinnovo con la Roma tarda ad arrivare e potrebbe passare all'Inter a parametro zero nella prossima finestra di mercato estiva.