È attualmente in corso la sosta prima del rush finale di una stagione che l'Inter vivrà tutta d'un fiato con tre competizioni ancora da giocare. I nerazzurri sono in corsa per un posto in Champions League per il prossimo anno, anche se i recenti ko contro Juventus e Spezia li hanno fatti scivolare al terzo posto dietro alla Lazio di Maurizio Sarri.

Ci sono poi ancora i quarti di finale di Champions, contro il Benfica e un'eventuale semifinale tutta italiana con la vincente di Milan-Napoli, e la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus mentre dall'altra parte del tabellone ci sono Cremonese e Fiorentina, a rendere i prossimi mesi ancora più succulenti per i tifosi della squadra milanese.

Del futuro dei nerazzurri ha parlato nelle scorse ore l'ex calciatore Antonio Cassano.

Cassano su Conte all'Inter

Nonostante Simone Inzaghi sia ancora impegnato su tre fronti le critiche, soprattutto nelle ultime settimane, non sono mancate e anche le voci su un possibile cambio in panchina. Uno scenario che secondo Antonio Cassano, che ha parlato dell'Inter alla Bobo Tv, è quasi delineato: "Inzaghi ha fatto malissimo, l'Inter deve ripartire un'altra volta. Se non vince la Champions League Inzaghi salta".

Secondo l'ex giocatore tra le altre di Sampdoria, Milan e proprio dell'Inter, sarebbe già deciso anche il sostituto dell'attuale tecnico: "Tornerà Antonio Conte in panchina - afferma Fantantonio - e lo farà per tre anni con stipendio da 7 o 8 milioni di euro" una cifra non troppo alta grazie "alla buonuscita dal Tottenham".

Non è un mistero che l'ex allenatore nerazzurra sia ormai a capolinea con la società londinese.

L'eventuale approdo di Conte all'Inter secondo Cassano inciderebbe anche sulle prossime scelte di mercato di Marotta e dei dirigenti nerazzurri: "Lukaku lo fa rimanere", è questa la previsione dell'opinionista della Bobo Tv sul futuro del belga che in questa stagione, a causa dei tanti problemi fisici, non è riuscito a ripetere le ottime gesta della sua prima avventura a Milano culminata con lo Scudetto vinto nel 2021.

Il centravanti, tornato in rete proprio in settimana con la sua Nazionale segnando una tripletta alla Svezia, è in prestito dal Chelsea e in casa Inter si sta ancora ragionando se provare a trattenerlo, oppure se puntare su altri profili.

La profezia di Cassano è quindi il ritorno di Conte sulla panchina dell'Inter al posto di Simone Inzaghi, altri rumors invece individuano in Thiago Motta come nuovo possibile allenatore nerazzurro [VIDEO]. Il tecnico attualmente è al Bologna dove in pochi mesi ha svolto un buon lavoro ed è riuscito a rilanciare i felsinei fino a farli tornare in corsa per un posto in Europa.