Il mercato entra in una fase in cui gli interessi di più club rischiano di intrecciarsi, dando vita a sfide che potrebbero cambiare il destino di diverse trattative. La Juventus osserva con attenzione quanto sta accadendo attorno a Lois Openda, nella speranza che la concorrenza francese favorisca i propri piani. Il Milan, invece, valuta un'opportunità proveniente dal Lille per rinforzare la corsia destra, mentre l'Inter continua a lavorare su più tavoli per individuare il profilo ideale da consegnare a Cristian Chivu.

Lione e Lens si contendono Openda, la Juventus resta alla finestra

Secondo quanto riferito dal giornalista Sébastien Denis, il Lione sarebbe pronto a inserirsi con decisione nella corsa a Lois Openda, sfidando direttamente il Lens. Dopo il ritorno di Endrick al Real Madrid al termine del prestito annuale, il club francese sarebbe infatti alla ricerca di un nuovo riferimento offensivo e avrebbe individuato nell'attaccante belga il profilo giusto. Per convincere il calciatore, il Lione sarebbe disposto a mettere sul piatto un ingaggio superiore rispetto a quello proposto dal Lens. Dall'altra parte, però, il club giallorosso potrebbe far leva sulla partecipazione alla prossima Champions League e su un progetto tecnico già consolidato.

In questo scenario osserva con interesse anche la Juventus, che spera che il duello tra le due società possa creare i presupposti per una soluzione favorevole ai bianconeri. Resta comunque un ostacolo importante: sia il Lione sia il Lens sembrerebbero orientati a trattare prevalentemente sulla base di un prestito, formula che potrebbe non soddisfare pienamente le richieste del club proprietario del cartellino.

Tiago Santos piace al Milan, Belghali resta l'alternativa dell'Inter

Anche il Milan continua a monitorare nuove opportunità di mercato. Nelle ultime ore alcuni intermediari avrebbero proposto ai rossoneri Tiago Santos, esterno destro del Lille classe 2002. Il portoghese nasce come terzino, ma nel corso della carriera ha dimostrato di poter ricoprire con efficacia tutta la fascia, caratteristica che lo rende particolarmente interessante per il sistema di gioco di Ruben Amorim.

La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro, cifra considerata accessibile dalla dirigenza milanista.

Sul fronte Inter, invece, resta vivo il pressing per Djed Spence, primo nome nella lista di Beppe Marotta per rinforzare la corsia destra. La richiesta del Tottenham, pari ad almeno 35 milioni di euro, continua però a rappresentare un ostacolo significativo. Per questo motivo i nerazzurri mantengono aperte anche piste alternative e tra queste figura Belghali dell'Hellas Verona. Nonostante la retrocessione del club scaligero, l'esterno algerino continua ad avere estimatori in Serie A, con Juventus e Napoli che avrebbero chiesto informazioni. La valutazione del giocatore si attesterebbe intorno ai 12 milioni di euro, rendendolo un'opzione più sostenibile dal punto di vista economico.