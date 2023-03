L'Inter prepara una rivoluzione nella prossima campagna acquisti estiva. La società nerazzurra potrebbe rivoluzionare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi e in particolare la difesa. Infatti, non solo Skriniar potrebbe lasciare Milano. Ci sono altri calciatori come Stefan De Vrij e Danilo D'Ambrosio che in caso di mancato accordo per il rinnovo, potrebbero lasciare la casacca nerazzurra al termine della stagione.

Inter, interesse per Nacho

Per questo motivo, la dirigenza nerazzurra sta osservando diversi profili per mantenere un livello alto della retroguardia.

Tra i profili seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Nacho, centrale spagnolo di grande esperienza in forza al Real Madrid. Nonostante un ruolo importante soprattutto nello spogliatoio dei Galacticos, il jolly spagnolo potrebbe decidere di non rinnovare con il Real e provare una nuova esperienza europea. L'Inter ci starebbe pensando e potrebbe virare sul centrale spagnolo in caso di mancato rinnovo con i Merengues. I nerazzurri devono però battere la concorrenza della Roma di Josè Mourinho che ha già allenato Nacho durante l'esperienza sulla panchina del Real.

Oltre Nacho, l'Inter monitora anche altri profili per la difesa che militano nel campionato italiano come Chris Smalling che potrebbe non rinnovare con la Roma, Samuel Umiti del Lecce in prestito dal Barcellona e nel mirino anche del Milan per giugno, e Rodrigo Becao dell'Udinese che viene valutato almeno 20 milioni di euro dal club friulano.

Più complicata la pista che porta a Inigo Martinez dell'Atletico Bilbao, valutato 40 milioni di euro.

Inter, possibile conferma per Gosens

L'Inter si gode un Robin Gosens ritrovato. Dopo una prima parte di stagione con poche luci e molte ombre, l'esterno nerazzurro sta finalmente offrendo ottime prestazioni e si sta ritagliando uno spazio importante nello scacchiere di Simone Inzaghi, diventando così un'arma importante per la corsa Champions in questa seconda parte di stagione.

A gennaio, la cessione dell'ex Atalanta sembrava solo rimandata ma adesso la situazione pare cambiata. Infatti, Gosens ha voglia di continuare la sua esperienza con la maglia nerazzurra e l'Inter non ha alcuna intenzione di cedere un esterno importante nell'economia del gioco di Inzaghi. Per questo, una sua riconferma per la prossima stagione sembrerebbe più vicina.

La possibile cessione sulle fasce potrebbe avvenire sul lato destro dove resta in bilico il futuro di Denzel Dumfries che di fronte ad un'offerta attorno ai 50 milioni di euro potrebbe esser il big sacrificato per reinvestire il denaro sul fronte acquisti e completare la rosa.

In caso di cessione dell'ex Psv, i nerazzurri potrebbero virare su Singo del Torino e Lazzari della Lazio.