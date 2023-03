La Juventus sta iniziando a valutare le strategie di mercato per la prossima campagna acquisti. La dirigenza della Vecchia Signora dovrebbe rinnovare diversi reparti della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, a partire dalla retroguardia.

Infatti sembra che la difesa sia destinata a subire diverse modifiche nella prossima stagione perché sarebbe in bilico il futuro di alcuni calciatori. Per quanto riguarda gli obiettivi in entrata, piace Laporte del Manchester City.

Juve, idea Laporte per la difesa

Alex Sandro potrebbe rinnovare il contratto fino al 2024.

Invece potrebbero salutare la Juventus sia Leonardo Bonucci che Daniele Rugani, i quali quest'anno non sono riusciti a ritagliarsi degli spazi importanti nelle rotazioni di Allegri che, ad esempio, nel big-match contro l'Inter ha preferito puntare su Federico Gatti che dovrebbe restare a Torino.

L'eventuale addio dei due centrali italiani spingerebbe la dirigenza bianconera a sondare il mercato per ingaggiare almeno un nuovo difensore per completare il pacchetto arretrato.

Tra i profili seguiti ci sarebbe quello di Aymeric Laporte, esperto difensore spagnolo in forza al Manchester City. Il classe '94 sta trovando poco spazio nella squadra di Guardiola, il quale gli sta preferendo Ruben Dias, Akè e Stones.

Per questo motivo, l'ex Athletic Bilbao potrebbe lasciare i Citizens per giocare da titolare in un altro club. Questa situazione potrebbe convincere la Juventus a provare ad imbastire una trattativa col City per il mercato estivo.

Juventus: l'attacco potrebbe rinnovarsi con Yeremi Pino

Per quanto riguarda l'attacco, la Juventus è in attesa di capire quale sarà il futuro di Angel Di Maria, il quale potrebbe comunicare alla società la sua intenzione di restare a Torino per un'altra stagione.

Nel frattempo, il club bianconero starebbe cercando un centravanti rapido e talentuoso per ampliare ulteriormente le soluzioni offensive della squadra.

Sul taccuino della dirigenza ci sarebbe il nome di Yeremi Pino che la Juve sta valutando, esterno offensivo spagnolo di proprietà del Villarreal. Il contratto dell'attaccante classe 2002 è in essere fino al 2027, e per questo motivo il club del patron Alfonso vorrebbe almeno 40 milioni di euro per privarsene.

Un altro obiettivo della Juventus per l'attacco potrebbe essere Ferran Torres, il quale potrebbe lasciare il Barcellona a luglio. I blaugrana potrebbero chiedere una cifra intorno ai 30 milioni di euro per l'ex Manchester City.