La Juventus, nella serata del 19 marzo, ha battuto l'Inter per 0-1 grazie al gol di Filip Kostic. Questa rete, però, ha causato non poche polemiche sponda nerazzurra visto che Inzaghi è certo di un tocco di mano di Adrien Rabiot. L'episodio in questione è stato ampiamente valutato dal Var che ha analizzato le immagini per più di quattro minuti. Mazzoleni ha visionato tutte le immagini controllando sia un possibile tocco di mano di Adrien Rabiot che due possibili falli, sempre di mano, di Dusan Vlahovic. Dopo il check il Var ha convalidato il gol della Juventus.

Proprio dell'episodio incriminato ne ha parlato anche l'ex centrocampista bianconero Claudio Marchisio: "L’episodio che dovrebbe preoccupare Inzaghi è la reazione troppo lenta sia di Dumfries che di Darmian - ha detto il Principino alla Domenica Sportiva - non tanto se era fallo di mano o meno".

L'analisi di Marchisio

In queste ore non accennano a placarsi le polemiche su Inter - Juventus e sul presunto fallo di mano sul gol che ha permesso ai bianconeri di vincere. Le fazioni che in questo momento si stanno scontrando sono due: la prima sostiene che non ci sia il tocco di mano di Adrien Rabiot mentre la controparte sostiene il contrario. Nel merito di questo episodio si è espresso anche Claudio Marchisio: "Per me la questione non è che quello di Rabiot non sia fallo di mano, ma è che non ci sia stato proprio il contatto".

Dunque, per l'ex centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot non avrebbe toccato il pallone con la mano. Inoltre, Marchisio ha voluto rispondere ad Inzaghi che, al termine della gara, ha polemizzato sull'operato del Var: "È importante guardare quanto impiega Kostic a stoppare la palla e a mirare". Dunque, per il Principino, il tecnico nerazzurro dovrebbe occuparsi di più del posizione di Dumfries e Darmian piuttosto che del presunto fallo di mano del numero 25 juventino.

Marchisio elogia Allegri

Claudio Marchisio, nel suo intervento alla Domenica Sportiva, non si è concentrato solo sulle polemiche arbitrali post Inter - Juve, ma ha parlato anche del lavoro fatto fin qui da Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è stato bravo a gestire una situazione difficile causata dalla penalizzazione di 15 punti in classifica comminati per il caso plusvalenze.

Il principino, in virtù anche di tutte le difficoltà, ha voluto complimentarsi con l'allenatore della Juventus: "Gli va riconosciuto che, nonostante le tante difficoltà, riesce a stare lì". Marchisio ha poi sottolineato che nel corso della partita contro l'Inter, i bianconeri hanno interpretato meglio la partita: "Nelle ripartenze è stata maggiormente pericolosa. Allegri si è concentrato sul campo e, sul campo, ha 56 punti".