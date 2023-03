Il Milan sta iniziando a studiare le mosse di mercato per la prossima estate. La società rossonera sta seguendo diversi profili che dovrebbero contribuire a completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

In particolare, sembra che il club meneghino voglia migliorare soprattutto il centrocampo. A tal proposito, i dirigenti Maldini e Massara avrebbero messo nel mirino Samuele Ricci del Torino.

Milan, possibile sfida a Napoli ed Inter per Ricci

Pioli quest'anno non ha a disposizione delle valide alternative in mezzo al campo a Tonali e Bennacer.

Per questo motivo il Milan vorrebbe acquistare nel prossimo Calciomercato estivo un centrocampista in grado di dare qualità, fisicità e freschezza al reparto.

Tra i profili seguiti da Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Samuele Ricci, talentuoso centrocampista che ormai è diventato un punto fermo del Torino di Ivan Juric. Arrivato dall'Empoli per circa 8,5 milioni di euro, il classe 2001 ha avuto una crescita importante, diventando un obiettivo di mercato delle big della Serie A.

Il Milan potrebbe provare ad intavolare una trattativa con il club di Urbano Cairo che, però, al momento ritiene incedibile Ricci. Non a caso, pare che i granata valutino l'ex Empoli almeno 30 milioni di euro.

Inoltre la società rossonera, oltre a superare la resistenza del Toro, dovrebbe provare a battere anche la concorrenza di Inter e Napoli.

Oltre a Ricci, il Milan starebbe guardando anche in Inghilterra, e in particolare in casa Chelsea. Infatti piace il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek, il cui cartellino costerebbe intorno ai 20 milioni di euro.

Milan, in estate c'è Sportiello: Tatarusanu dovrebbe andare via

Intanto il Milan si è già mosso sul fronte portieri. In particolare, i rossoneri hanno messo le mani sul vice-Maignan che sarà Marco Sportiello.

L'estremo difensore brianzolo si libererà a parametro zero dall'Atalanta per poi trasferirsi in estate a Milanello. Sportiello ritroverà così Pioli che lo ha già allenato quando entrambi erano alla Fiorentina.

Il portiere 30enne dovrebbe firmare un contratto triennale a circa 500mila euro a stagione.

Con l'arrivo di Sportiello sembra sempre più in bilico il futuro di Ciprian Tatarusanu. Il 37enne romeno dovrebbe lasciare Milano da svincolato, poiché pare che la società non abbia intenzione di avviare trattative per un eventuale rinnovo di contratto. Stessa sorte dovrebbe toccare anche all'attuale terzo portiere, Antonio Mirante.