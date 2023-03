Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è quello di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con il Napoli e senza il rinnovo, con le trattative ferme al momento, l'addio è quasi scontato. Sono tanti gli estimatori del giocatore, sia in Italia che nel resto d'Europa.

L'Inter sarebbe tra le società interessate al calciatore azzurro. I nerazzurri cercano innesti che possano portare gol e assist nel reparto di centrocampo e sarebbero pronti a fare un tentativo per accaparrarsi le sue prestazioni.

Sul giocatore, però, c'è da segnalare anche l'interesse della Juventus, che già nei mesi scorsi aveva fatto un sondaggio e potrebbe passare all'assalto la prossima estate.

L'offerta dell'Inter

L'Inter, con ogni probabilità, cambierà qualcosa in mezzo al campo la prossima estate. Andrà via sicuramente Roberto Gagliardini, in scadenza di contratto, ma occhio anche a Marcelo Brozovic, che potrebbe essere ceduto per fare cassa e abbassare il monte stipendi. I nerazzurri vorrebbero un elemento che possa portare in dote gol e assist e uno dei nomi finiti nel mirino sarebbe quello di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è in scadenza di contratto a giugno 2024 e proprio per questo motivo il Napoli sarebbe pronto ad aprire alla sua cessione per non rischiare di perderlo a parametro zero tra poco più di un anno.

La situazione contrattuale del classe 1994 influisce inevitabilmente sulla sua valutazione, che non può essere superiore ai 20-25 milioni di euro. Cifra che l'Inter vorrebbe anche provare ad abbassare attraverso l'inserimento nell'affare di una contropartita tecnica. I nerazzurri vorrebbero offrire ai partenopei il cartellino di Joaquin Correa, che sembra essere alla fine di un ciclo all'ombra del Duomo dopo due anni deludenti.

La proposta della Juventus

Anche la Juventus sarebbe su Piotr Zielinski nella prossima sessione estiva di calciomercato. I bianconeri, d'altronde, perderanno Adrien Rabiot, che è in scadenza di contratto e per il rinnovo chiede 10 milioni di euro di ingaggio, troppi per le casse juventine. Proprio il polacco, dunque, potrebbe essere ritenuto un possibile sostituto del centrocampista francese.

Come detto, la valutazione si aggira sui 20-25 milioni di euro ma anche la Juve proverà ad offrire una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. I nomi che potrebbero finire sul piatto sono quelli di Gatti o Daniele Rugani, il primo valutato 10 milioni, mentre il secondo tra i 7 e gli 8 milioni di euro.