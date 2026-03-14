Michele Di Gregorio e Mattia Perin possono lasciare Torino in estate. Il club bianconero prepara una possibile rivoluzioni tra i pali, con entrambi i portieri italiani che potrebbero provare nuove esperienze e lasciare la Vecchia Signora. Sono tanti i profili monitorati dalla dirigenza e tra questi spunta anche quello che porta ad Emiliano Martinez, numero uno dell'Argentina e punto fermo dell'Aston Villa.

Si valuta Martinez per la porta

Il classe 92 è sicuramente uno dei migliori portieri del campionato inglese per capacità tecnica e laedership come dimostrato ai Mondiali con la Nazionale argentina.

Stando ad alcuni rumors, la Juventus starebbe valutando il suo profilo e potrebbe provare ad imbastire una trattativa con l'Aston Villa per giugno. Una trattativa che però non appare facile vista la richiesta di circa 28-30 milioni di euro da parte dei Villans. Per raggiungere tale cifra ed accontentare le richieste del club inglese, la Juventus potrebbe inserire il cartellino di Douglas Luiz come parziale contropartita tecnica. Il brasiliano è in prestito proprio all'Aston Villa e potrebbe risultare la pedina giusta per bloccare l'affare. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta o in fase avanzata ma di un'idea da parte della Vecchia Signora che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi.

La Juve cerca quindi un portiere di ottima affidabilità ma anche di grande esperienza internazionale ed è per questo che valuta anche la candidatura di Allison che potrebbe lasciare il Liverpool al termine della stagione. Il portiere brasiliano è però un obiettivo anche dell'Inter per il dopo Sommer.

Kelly può partire, rispunta Kiwior per la difesa

Oltre ad una rivoluzione tra i pali, la Juventus valuta dei cambi importanti anche in difesa e non solo sulle corsie esterne. Infatti sono da valutare le posizioni di Federico Gatti ma anche Lloyd Kelly che piace in Premier e che di fronte ad un'offerta attorno ai 25 milioni potrebbe lasciare Torino. Il club bianconero valuta diverse alternative e tra queste rispunta la candidatura di Jakub Kiwior, centrale polacco in forza al Porto.

Prima del suo passaggio in Portogallo, il classe 2000 era stato accostato alla Vecchia Signora che poi ha deciso di effettuare altre operazione. In estate, l'ex Spezia potrebbe essere un nome spendibile per rinforzare la retroguardia e vista la valutazione attorno ai 18-20 milioni di euro l'affare potrebbe concretizzarsi. Kiwior risulterebbe un buon colpo per la difesa a disposizione di Spalletti, vista la sua duttilità nel ricoprire diversi ruoli della retroguardia e la sua buona capacità nell'impostazione.