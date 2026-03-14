La Juventus inizia a muoversi in ottica mercato estivo. Obiettivo della Vecchia Signora è quello di ritornare ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo importante anche in Europa. Il reparto offensivo potrebbe subire delle modifiche importanti vista le possibili partenze di Jonathan David e Lois Openda che non hanno convinto del tutto. Oltre Kolo Muani, tra i profili selezionati dalla dirigenza ci sarebbe anche quello di Gonzalo Ramos, attaccante portoghese in forza al Paris Saint Germain.

Idea Gonzalo Ramos per l'attacco, valutazione attorno ai 40 milioni

Nonostante un ruolo da titolare, il classe 2001 ha contribuito a vittorie importanti da parte dei parigini e si è ritagliato grande considerazione tra i top team europei. Tra le società interessate ci sarebbe proprio la Juventus che potrebbe decidere di imbastire una trattativa concreta per il 24enne portoghese. Un affare che però non appare facile vista la richiesta di circa 40-45 milioni da parte del Psg. Cifra che il club bianconero potrebbe ricavare non solo da alcune cessioni di calciatori in esubero come David, Openda ma anche Koopmeiners, ma anche dalla diminuzione del monte ingaggi di giocatori pronti a lasciare Torino come Kostic.

Gonzalo Ramos rappresenterebbe un ottimo colpo per l'attacco bianconero e garantirebbe a Luciano Spalletti un calciatore di spessore. Forte tecnicamente con capacità realizzativa, ma anche molto duttilità vista la sua propensione ad occupare anche il ruolo di seconda punta ed esterno in un ipotetico tridente assieme ad Yildiz e Conceicao.

Anche il Manchester United su Ederson

Anche il centrocampo potrebbe subire delle modifiche importanti con la Juventus che è alla ricerca di calciatore di grande spessore che possa garantire quantità, qualità e personalità. Oltre Tonali, uno dei calciatori maggiormente apprezzati dalla dirigenza è sicuramente Ederson dell'Atalanta che dovrebbe lasciare il club bergamasco in estate.

Già da diverse sessioni di mercato, il brasiliano è nei radar bianconeri ma il suo futuro potrebbe essere lontanto dall'Italia.

Infatti, stando ad alcuni rumors Atletico Madrid e soprattutto Manchester United sarebbe sulle tracce del mediano della Dea e sarebbero pronte a mettere sul piatto una cifra vicina ai 50 milioni di euro per acquistare il calciatore; una cifra ma anche un ingaggio che la Juventus al momento non può permettersi. Per questo, il club bianconero potrebbe virare su altri obiettivi di grande esperienza come Casemiro che potrebbe lasciare proprio lo United a parametro zero ed Andrè, valutato attorno ai 30-35 milioni dal Wolverampthon.