La Juventus, dopo l'importante vittoria contro il Torino nel derby per 4 a 2 [VIDEO], è pronta ad affrontare un altro match difficile contro una squadra in lotta per le prime posizioni, la Roma. Reduce dalla sconfitta contro la Cremonese per 2 a 1, la squadra di Mourinho (squalificato per due giornate dopo l'espulsione nel match contro i lombardi) potrebbe affidarsi al 3-4-2-1 dando fiducia all'ex del match Paulo Dybala, che sta disputando una stagione importante fra gol e assist ai compagni. Il tecnico portoghese avrà tutti disponibili, l'unico assente è il giovane Darboe.

Per il resto ci sono dei dubbi in diversi ruoli, con ballottaggi sulle fasce, a centrocampo e nel settore avanzato. Per quanto riguarda la Juventus, Allegri avrà quasi tutti a disposizione. Mancheranno solamente Kaio Jorge e Arkadius Milik, quest'ultimo come dichiarato dal tecnico ritornerà disponibile dopo la pausa della nazionale. Di conseguenza sarà con la rosa bianconera da inizio aprile. Non ci sarebbero invece molti dubbi per il toscano, probabilmente solo quello della fascia destra, attualmente sarebbe favorito Cuadrado anche se Allegri potrebbe decidere un atteggiamento più equilibrato almeno inizialmente inserendo De Sciglio.

José Mourinho dovrebbe affidarsi a Dybala e Abraham nel settore avanzato

La Roma potrebbe giocare con il 3-4-2-1, idea di gioco utilizzata oramai da tempo dal tecnico José Mourinho. Come è noto il portoghese non sarà in panchina, è stato squalificato per due giornate dopo il diverbio con il quarto uomo Serra nel match contro la Cremonese.

In porta dovrebbe giocare Rui Patricio, difesa a tre con Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo sulla fascia destra dovrebbe essere schierato Zalewski, centrali Cristante e Wijnaldum, Spinazzola sulla fascia sinistra. Nel settore avanzato Pellegrini e Dybala a supporto di Abraham.

Allegri dovrebbe schierare Di Maria a supporto di Vlahovic

Il tecnico della Juventus Allegri dovrebbe affidarsi al 3-5-2. Importante rientro rispetto al match contro il Torino. Ci si riferisce a Manuel Locatelli, che era squalificato nel match all'Allianz Stadium. In porta dovrebbe giocare Szczesny, confermata la difesa brasiliana formata da Danilo, Bremer e Alex Sandro. Sulla fascia destra a centrocampo dovrebbe giocare De Sciglio, centrali Locatelli supportato da Fagioli e Rabiot. Kostic dovrebbe essere schierato sulla fascia sinistra. Nel settore avanzato Di Maria dovrebbe giocare a supporto di Vlahovic, con Pogba e Chiesa pronti ad essere schierati nel secondo tempo.

Le probabili formazioni di Roma e Juventus

Le probabili formazioni di Roma e Juventus:

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio - Mancini, Smalling, Ibanez - Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola - Pellegrini, Dybala - Abraham. Allenatore José Mourinho.

Juventus (3-5-2): Szczesny - Danilo, Bremer, Alex Sandro - De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic - Di Maria, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri.