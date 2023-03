La dirigenza dell'Inter starebbe valutando un nuovo nome per la difesa al posto del partente Milan Skriniar; nelle ultime ore si starebbe pensando all'ingaggio di Marash Kumbulla dalla Roma per la prossima stagione.

L'idea nuova per la difesa nerazzurra: Marash Kumbulla

Il difensore oggi in forza alla Roma sarebbe già un vecchio pallino di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio che nelle scorse finestre di mercato avevano già provato a portare il giocatore a Milano, anche quando militava ancora nel Verona.

Poi la trattativa sfumò e Marash Kumbulla divenne un giocatore della Roma nel mercato estivo del 2021, acquistato per 26,5 milioni di euro; oggi però il difensore sembrerebbe essere ai margini del progetto di Josè Mourinho, che in questa stagione lo ha utilizzato con il contagocce.

L'Inter potrebbe piombare nuovamente su Kumbulla nella prossima estate, cercando di lavorare ad un accordo con il giocatore per poi ottenere uno sconto sul cartellino dalla Roma una volta avviate le trattative con lo staff.

Sarebbe proprio l'agente del giocatore a premere per un suo trasferimento, in quanto il difensore albanese vorrebbe trovare più spazio ed esprimersi ad alti livelli come titolare in un grande club; per questo la soluzione nerazzurra potrebbe attirare Kumbulla, in cerca di un riscatto in Serie A.

Le statistiche del giocatore

Marash Kumbulla ha un contratto con il club giallorosso fino al giugno 2025, con uno stipendio netto di circa 1,8 milioni di euro a stagione.

Il difensore albanese ha mosso i primi passi nel professionismo calcistico nelle giovanili del Verona, per poi passare in prima squadra nel 2018 dove si è messo in mostra con prestazioni importanti in Serie A.

In questa stagione Kumbulla ha disputato con la Roma solamente 5 spezzoni di partita in Serie A ed una gara in Europa League, senza acuti di sorta.

Le alternative per la difesa dell'Inter

La dirigenza nerazzurra avrebbe in mente diverse alternative per la difesa, e starebbe ragionando su quale potrebbe essere l'affare più conveniente ed il profilo migliore per rinforzare la difesa da affidare a Simone Inzaghi per la prossima stagione.

Il primo obiettivo sembrerebbe essere Giorgio Scalvini, ma l'Atalanta avrebbe alzato un muro economico invalicabile con la richiesta di almeno 40 milioni per il difensore italiano; in seconda battuta si starebbe pensando a Chris Smalling che si dovrebbe svincolare a parametro zero in estate dalla Roma.

Un altro nome seguito dall'Inter sarebbe quello di Benjamin Pavard, ma le ultime notizie di calciomercato darebbero il difensore vicino al rinnovo con il Bayern Monaco.