La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. La società bianconera è al lavoro anche per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo e di recente sull'argomento è stato intervistato anche Francesco Calvo. Il direttore dell’area sportiva della società bianconera prima del match di campionato contro il Sassuolo (vinto 1 a 0 dagli emiliani) aveva dichiarato come la società bianconera segua tutti i giocatori forti, a maggior ragione nel campionato italiano. Fra questi rientra anche Davide Frattesi, che come dichiarato dall'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, è pronto al trasferimento in una grande società di Serie A.

Calvo ha dichiarato che è normale che una grande società come la Juventus segua tutti i migliori giocatori. Si è detto felice dell'esordio da titolare per Tommaso Barbieri, una soddisfazione importante per tutta la società bianconera in quanto dimostra il grande lavoro che è stato fatto con il lancio della seconda squadra.

Francesco Calvo ha parlato di Frattesi e Barbieri

''Penso che oggi parlare nello specifico di un giocatore del Sassuolo non sia corretto. Se non seguissimo tutti i giocatori forti italiani e giovani che militano in Serie A non faremmo bene il nostro lavoro''. Queste le dichiarazioni di Francesco Calvo prima di Sassuolo-Juventus. Fra i giocatori forti italiani c'è anche Davide Frattesi, come dichiarato dal direttore dell’area sportiva della società bianconera, che ha aggiunto: ''Come ha detto l'amministratore delegato Giovanni Carnevali il centrocampista è pronto per una grande società di Serie A, che sia la Juventus o un'altra''.

Sulla prima da titolare di Barbieri con la Juventus ha dichiarato: 'È il sesto giocatore proveniente dalla Next Gen che esordisce in prima squadra, questa stagione è il consolidamento del progetto che sta assumendo regolarità''. Fra gli obiettivi della società bianconera, come dichiarato da Calvo, c'è quello di formare giovani italiani che possano diventare utili anche per la nazionale italiana.

Un lavoro importante quello della Juventus iniziato questa stagione con l'inserimento in prima squadra dei vari Miretti, Fagioli, Soulé, Iling Junior, Barrenechea e proseguito quindi con Barbieri, che contro il Sassuolo centrocampista di fascia destra per poi essere sostituito nel secondo tempo da Cuadrado.

I giovani della Juventus Next Gen

Un progetto sportivo quello della valorizzazione dei giovani provenienti dalla Juventus Next Gen che dovrebbe proseguire anche nella stagione 2023-2024. Si parla ad esempio non solo del ritorno di Rovella (che potrebbe far parte della prima squadra) ma anche di giovani come Hujsen e Yildiz che potrebbero iniziare la preparazione estiva con la prima squadra a luglio.