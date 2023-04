Secondo le ultime della Gazzetta dello Sport, l'Inter ed il Milan starebbero preparando la sfida in Champions League e quella in sede di Calciomercato. Entrambe le formazioni lombarde avrebbero infatti messo nel mirino gli stessi giocatori tra cui ci sarebbero i nomi di Nicolò Zaniolo, Gianluca Scamacca, Tommaso Baldanzi e Giorgio Scalvini.

Il Derby tra Inter e Milan oltre che in Champions si potrebbe giocare anche sul mercato: Scamacca, Retegui e Zaniolo i nomi per l'attacco

L'Inter ed il Milan si affronteranno in semifinale di Champions League ma potrebbero scontrarsi nuovamente in estate, quando apriranno i battenti del calciomercato.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, le due società lombarde avrebbero messo nel mirino diversi obiettivi analoghi, e partendo dall'attacco, i nomi osservati sia da Inter che dal Milan sarebbero quelli di Nicolò Zaniolo, Mateo Regegui e Gianluca Scamacca. Partendo da Zaniolo, l'ex esterno della Roma è approdato nello scorso giugno al Galatasaray, dopo aver rotto ogni tipo di rapporto con l'ambiente giallorosso. L'ala classe '99, nel suo passaggio in Turchia, ha fatto inserire una clausola rescissoria da 35 milioni di euro, una cifra importante ma spendibile per le potenzialità che il calciatore ha mostrato. Discorso simile varrebbe per Gianluca Scamacca: l'attaccante ex Sassuolo ed attualmente in forza al West Ham, non starebbe vivendo una stagione da protagonista in Premier League tanto è vero che gli "Hammers" potrebbero cederlo in estate per una somma simile a quella che spesero per prelevarlo dal club emiliano, circa 40 milioni di euro.

Più economico invece sarebbe il profilo di Mateo Retegui, centravanti del Tigre che dopo i due gol fatti con la Nazionale italiana di Roberto Mancini avrebbe una valutazione stimata tra i 15 ed i 20 milioni di euro.

Frattesi e Baldanzi i nomi a centrocampo che piacerebbero sia ad Inter che Milan

Per quello che concerne la possibile sfida tra Inter e Milan in sede di calciomercato, le due squadre lombarde osserverebbero due nomi anche per il centrocampo, quello di Davide Frattesi e quello di Tommaso Baldanzi.

Per quanto concerne Frattesi, il mediano del Sassuolo potrebbe partite in estate ma il direttore sportivo del club emiliano Giovanni Carnevali, non vorrebbe lasciarlo andare per meno di 35 milioni di euro. Su Frattesi sia Inter che Milan potrebbero inoltre dover fronteggiare anche la Juventus e la Roma, entrambe da tempo sul calciatore.

Meno costoso potrebbe essere il passaggio di Baldanzi: il fantasista dell'Empoli, ad ora, avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro, tuttavia il presidente Corsi ha recentemente sottolineato come la volontà del club toscano sarebbe quella di trattenere per un altro anno Baldanzi per poi venderlo con un bagaglio di esperienza incrementato.

Inter e Milan potrebbero sfidarsi per Giorgio Scalvini dell'Atalanta

Infine, Milan ed Inter avrebbero messo nel mirino anche un calciatore per il reparto difensivo, Giorgio Scalvini: il giovane stopper dell'Atalanta classe 2003 sta vivendo una stagione da protagonista sotto la guida di Giampiero Gasperini e la sua valutazione si aggirerebbe intorni ai 40 milioni di euro. Su Scalvini, come per Frattesi, ci sarebbero diversi club come ad esempio il Liverpool di Jurgen Kloop, l'Atletico Madrid del "Cholo" Simeone ed il Bayern Monaco del neo allenatore Thomas Tuchel.