Dopo due giorni dallo scontro Juventus-Napoli sui media tengono ancora banco le polemiche sulla sfida tra i bianconeri e i partenopei. In particolare, al termine della gara ci sono stati dei momenti di tensione tra Marco Landucci (vice di Massimiliano Allegri) il tecnico dei partenopei e Luciano Spalletti.

Infatti, stando a quanto evidenziato dalla relazione degli ispettori federali presenti all'Allianz Stadium, il vice-allenatore della Juventus si è arrabbiato per alcuni episodi arbitrali e si è rivolto a Spalletti affermando: "Pelato di me..a, ti mangio il cuore".

Parapiglia nel finale di Juventus-Napoli

Continuano a tenere banco le polemiche che si sono scatenate nel post gara di Juventus-Napoli. Al termine della partita c'è stato stato un parapiglia tra Marco Landucci e Luciano Spalletti.

Il vice-allenatore della Juventus non avrebbe gradito alcuni episodi arbitrali e si sarebbe avvicinato all'allenatore del Napoli per lamentarsi. Spalletti, dal canto suo, non avrebbe reagito alle esternazioni di Landucci. Il tutto è stato ravvisato dagli ispettori federali, che hanno riportato la vicenda nella loro relazione.

Adesso non resta che attendere di capire se saranno presi dei provvedimenti dopo quanto accaduto nel tunnel degli spogliatoi dell'Allianz Stadium.

Intanto la Juventus pensa alla Coppa Italia

In attesa di capire se ci saranno delle ripercussioni per quanto avrebbe affermato Marco Landucci al termine della gara contro il Napoli, la Juventus ha già voltato pagina e si sta preparando in vista della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter del 26 aprile alle ore 21.

La squadra di Massimiliano Allegri si è allenata nella mattinata di oggi 25 aprile.

Il tecnico livornese ha ancora qualche dubbio di formazione e in particolare deve decidere se affidarsi o meno al tridente.

L'intenzione è quella di affidarsi ad Angel Di Maria che sarà certamente titolare, ma resta da capire se con lui ci sarà solo uno fra Arek Milik o Dusan Vlahovic o se ci sarà anche Federico Chiesa. Il numero 7 juventino è in ballottaggio con Filip Kostic.

Anche in difesa c'è un dubbio importante, visto che Gleison Bremer contro il Napoli ha riposato edovrebbe riprendersi il suo posto in difesa insieme a Danilo e ad Alex Sandro. Contro l'Inter, inoltre, non ci sarà sicuramente Juan Cuadrado e al suo posto dovrebbe giocare Mattia De Sciglio.