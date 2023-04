La dirigenza dell'Inter starebbe pensando all'esterno destro dei Glasgow Rangers James Tavernier per sopperire nella prossima stagione all'eventuale partenza di Denzel Dumfries su cui sarebbe piombato l'Arsenal.

Un nuovo nome per la fascia destra dell'Inter: James Tavernier

Il laterale destro dei Glasgow Rangers è reduce da diverse annate rilevanti sotto il profilo delle realizzazioni e proprio questa sua caratteristica peculiare lo avrebbe reso uno dei possibili obiettivi sul mercato dell'Inter, che in questa stagione fatica a trovare la strada del gol.

Inoltre il club nerazzurro avrebbe già posto sul mercato in uscita il laterale destro Denzel Dumfries, sul quale sembrerebbe esserci l'interesse appunto di Arsenal e Chelsea.

James Tavernier potrebbe così diventare un obiettivo dei nerazzurri in quanto anche gli agenti del giocatore sembrerebbero intenzionati a cercare nuove sistemazioni per il loro assistito, considerando praticamente terminata la sua esperienza in Scozia.

In questa stagione il laterale destro ha realizzato 13 marcature e fornito ben 6 assist, numeri che stuzzicano la dirigenza nerazzurra per un'eventuale operazione sul giocatore, che potrebbe arrivare anche per pochi milioni di euro nella prossima estate.

Le alternative per la fascia destra del futuro

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero attenzionando diversi profili per la fascia destra dell'Inter della prossima stagione: il primo obiettivo sul mercato sembrerebbe essere Wilfried Singo, esterno destro del Torino, anche se la trattativa con il club granata del Presidente Cairo sembrerebbe essere più complicata di quanto previsto dai vertici nerazzurri viste le elevate richieste economiche (circa 20 milioni di euro).

Un'alternativa a Singo potrebbe essere l'esterno destro del Club Brugges Tajon Buchanan, ma anche in questo caso la trattativa sembrerebbe complicata dalle richieste economiche del club belga, che pretenderebbe una cifra non in linea con i parametri economico-finanziari imposti dal Presidente dell'Inter Steven Zhang.

Certamente la situazione relativa al mercato in entrata dell'Inter sarà condizionata dall'eventuale cessione di Denzel Dumfries, ormai considerata la pedina sacrificabile sul mercato per ottenere i 40 milioni necessari a poter effettuare nuovi acquisti; oltre a Chelsea ed Arsenal di cui si è già parlato, sull'esterno olandese ci sarebbero altre squadre della Premier, pronte, nelle speranze dei dirigenti nerazzurri, a scatenare un'asta per accaparrarselo.