L'Inter programma la stagione del futuro ed avrebbe pensato da tempo al tecnico del Bologna Thiago Motta qualora si decidesse di interrompere il rapporto con Simone Inzaghi. L'ex Lazio è chiamato a qualificarsi alla prossima Champions League, arrivando tra le prime quattro in campionato. Se così non dovesse essere, Steven Zhang, presidente dei meneghini, potrebbe dare il consenso per ingaggiare Motta.

Il piano del possibile nuovo allenatore dell'Inter

Con l'allenatore, con un passato da centrocampista nei nerazzurri, si potrebbe cambiare il modulo da 3-5-2 a 4-3-3.

Il tecnico del Bologna avrebbe già fatto dei nomi da portare a Milano. Si tratterebbe del terzino Stefan Posch che avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro e della mezzala Lewis Ferguson. Quest'ultimo interesserebbe per le ottime doti in interdizione ma anche per come si applica in zona gol. La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro e potrebbe prendere il posto di Bellanova.

Per il centrocampo, soprattutto se dovesse esserci l'addio di Roberto Gagliardini che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno, piacerebbe Ederson dell'Atalanta. L'ex Salernitana non ha giocato una stagione entusiasmante sotto la guida di Gasperini e potrebbe cambiare aria. La sua valutazione sarebbe di circa 25 milioni di euro ma l'Inter potrebbe decidere di proporre il cartellino di Stefano Sensi come contropartita tecnica.

L'ex Sassuolo è in prestito al Monza dove è diventato un calciatore molto utile alla causa di Raffaele Palladino. Non sarebbe però più nei piani della società degli Zhang che potrebbe offrilo all'Atalanta o al Monza stesso per arrivare a Carlos Augusto.

Nzola per l'attacco dell'Inter

L'Inter sarebbe interessata a rinforzare anche il reparto offensivo.

Romelu Lukaku tornerà al Chelsea, Joaquin Correa potrebbe essere ceduto in Premier League o in Liga per circa 15-18 milioni di euro (ma anche in prestito con diritto di riscatto) ed Edin Dzeko potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza a giugno ecco che l'attacco andrebbe quasi del tutto rifatto.

Va letto sotto quest'ottica il possibile interessamento per M'Bala Nzola dello Spezia.

Il calciatore piacerebbe per le caratteristiche tecniche che gli consentirebbero di agire sia da prima punta che da seconda punta. Il suo arrivo potrebbe dipendere dal destino dello Spezia. Se i liguri dovessero retrocedere in Serie B, il calciatore potrebbe decidere di essere ceduto per giocare ad alti livelli. La sua valutazione sarebbe di circa 15 milioni di euro ma i nerazzurri potrebbero proporre un prestito con diritto di riscatto.