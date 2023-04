La Juventus in queste ore è a Bologna, dove alle ore 20:45 scenderà in campo per affrontare la squadra di Thiago Motta.

Per questo match Massimiliano Allegri ha recuperato Dusan Vlahovic ma non avrà a disposizione Angel Di Maria, rimasto a Torino per un fastidio alla caviglia. Mentre l'attaccante serbo si è ripreso dopo il problema accusato alla vigilia della gara contro l'Inter, ma comunque partirà dalla panchina. Infatti, contro il Bologna, in attacco, giocheranno molto probabilmente Federico Chiesa, Arek Milik e Filip Kostic, dato che, nonostante l'assenza di Angel Di Maria, mister Allegri sembra orientato a confermare il tridente.

Vlahovic a disposizione

La Juventus, nel match contro il Bologna, vuole ritrovare la vittoria dopo tre sconfitte di fila in campionato. La speranza di Massimiliano Allegri è che la squadra ritrovi il giusto atteggiamento dopo un periodo di difficoltà: in particolare la Juventus fa fatica a segnare e i suoi attaccanti sono a secco da diverse settimane.

Per la gara contro il Bologna mancheranno Moise Kean e Angel Di Maria, ma sarà nuovamente a disposizione Dusan Vlahovic. Il numero 9 juventino, però, partirà dalla panchina ed entrerà a gara in corso. Anche in difesa ci sarà qualche novità visto che dal primo minuto si rivedrà Federico Gatti. Il numero 15 juventino giocherà al fianco di Danilo, mentre sulle fasce ci saranno Juan Cuadrado e Alex Sandro.

Il colombiano in Coppa Italia non è sceso in campo perché era squalificato. Cuadrado e Danilo, però, dovranno stare attenti poiché entrambi sono diffidati: in caso di cartellino giallo salterebbero la sfida di campionato contro il Lecce di mercoledì 3 maggio.

A centrocampo si rivede Fagioli

La Juventus, in queste settimane, giocherà ogni tre giorni tra campionato ed Europa League.

Per questo motivo, mister Allegri deve ruotare i suoi giocatori in modo da averli tutti nelle migliori condizioni possibili. Dunque contro il Bologna ci sarà una novità anche a centrocampo. Infatti con Manuel Locatelli e Adrien Rabiot ci sarà il ritorno di Nicolò Fagioli, mentre Fabio Miretti partirà dalla panchina. A disposizione ci sarà anche Paul Pogba, ma il francese entrerà probabilmente a gara in corso, visto che ha pochi minuti nelle gambe.

In ogni caso Pogba resta un possibile cambio importante per la Juventus da poter utilizzare nei minuti finali della partita.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Danilo, Alex Sandro; Fagioli, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Milik, Kostic.