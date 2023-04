L'Inter sarà inevitabilmente la grande protagonista della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri dovranno produrre qualche cessione dolorosa, soprattutto se non dovessero raggiungere il piazzamento in Champions League, sia per sistemare il bilancio che per finanziare il mercato in entrata.

Un giocatore nerazzurro che sembra avere diversi estimatori in giro per tutta l'Europa è Federico Dimarco, che tanto bene ha fatto nella prima parte di stagione. L'esterno mancino sarebbe finito in particolar modo nel mirino del Barcellona, che sarebbe pronto a fare un tentativo nelle prossime settimane.

Anche il Milan sarà protagonista della prossima sessione di mercato. La priorità sarà un centravanti vista l'esigenza di rinforzare l'attacco, con Olivier Giroud che sembra l'unico certo di restare. Nel mirino dei rossoneri sarebbe finito Tammy Abraham, che sembrerebbe pronto a lasciare la Roma. Entrambe le indiscrezioni di mercato sono riportate da calciomercatonews.com.

Barcellona su Dimarco

Uno dei giocatori che potrebbe avere tanto mercato la prossima estate in casa Inter è senza dubbio Federico Dimarco. L'esterno nerazzurro ha fatto molto bene nella prima parte di stagione, anche se nelle ultime settimane ha avuto un calo legato anche a qualche problema fisico. Il classe 1997 ha diversi estimatori in tutta Europa, su tutti il Barcellona, che è alla ricerca dell'erede di Jordi Alba, che non sembra essere più al centro dei piani di Xavi.

Al momento ci sarebbe stato soltanto qualche sondaggio da parte dei blaugrana che, però, nelle prossime settimane potrebbero anche intavolare una trattativa con la società nerazzurra. Il giocatore ha dimostrato di saper essere decisivo anche sotto porta, avendo realizzato tre reti e collezionato tre assist in 25 partite di campionato.

L'Inter non considera Dimarco incedibile e lo valuta sui 30 milioni di euro ma non è da escludere che l'esterno possa essere inserito in un affare più ampio insieme a Marcelo Brozovic, altro nome che piacerebbe al club catalano, e a Franck Kessié, da qualche mese nel mirino della società nerazzurra.

Milan su Abraham

Il Milan sarebbe alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione visto che Ibrahimovic potrebbe ritirarsi mentre Olivier Giroud sembra essere l'unico sicuro del posto nell'attacco rossonero.

L'ultimo nome che sarebbe stato sondato dalla società rossonera sarebbe quello di Tammy Abraham, che potrebbe lasciare la Roma a fine stagione. La valutazione del centravanti inglese si aggira sui 30 milioni di euro, ma la società rossonera potrebbe mettere sul piatto i cartellini di Junior Messias e Matteo Gabbia, oltre ad un conguaglio sui 15 milioni di euro.