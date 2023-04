La dirigenza del West Ham starebbe ragionando su un futuro investimento per acquistare dall'Inter il centrocampista Hakan Calhanoglu nella prossima estate: la società vorrebbe provare il colpo di mercato con un'offerta di circa 40 milioni di euro ai nerazzurri.

Calhanoglu piace in Premier: gli sviluppi

Il West Ham nella prossima estate dovrà fare i conti con il possibile assalto che avverrà sul suo centrocampista Rice, nazionale inglese corteggiato soprattutto dall'Arsenal, che potrebbe mettere sul tavolo una cifra astronomica per provare a convincere la dirigenza del West Ham a cedere il centrocampista.

Nel caso in cui dovesse partire Rice, la dirigenza del West Ham starebbe riflettendo su un possibile investimento di circa 40 milioni di euro, ricavati da una parte dell'introito per la cessione del centrocampista inglese, per provare ad acquistare dall'Inter Hakan Calhanoglu, centrocampista turco arrivato in nerazzurro a parametro zero.

Proprio il suo arrivo a parametro zero dal Milan due stagioni fa potrebbe portare la dirigenza nerazzurra a riflettere su una cessione che potrebbe creare un'importante plusvalenza sul bilancio e fornire la necessaria liquidità per operare sul prossimo mercato in entrata.

Lo sviluppo della trattativa dipenderà dall'eventuale cessione di Rice da parte del West Ham, che potrebbe spalancare una rotazione di centrocampisti sul mercato internazionale.

La situazione del centrocampo dell'Inter

Nella prossima finestra di mercato i nerazzurri avrebbero già deciso di sacrificare sul mercato in uscita l'esterno destro olandese Denzel Dumfries per riuscire ad incamerare almeno 40 milioni di euro fondamentali per il bilancio nerazzurro e per poter operare sul mercato in entrata.

L'esterno olandese potrebbe andare a Londra, sponda Chelsea, che sembrerebbe interessato a chiudere per il giocatore nella prossima estate con un'offerta vicina alla richiesta dei nerazzurri.

Anche Marcelo Brozovic potrebbe lasciare Milano in estate; su di lui sono forti le sirene del Barcellona, che potrebbe inserire nella proposta all'Inter anche il cartellino di Franck Kessie, un pallino dei nerazzurri dalla scorsa campagna acquisti invernale quando si era già vociferato di un possibile scambio di centrocampisti tra i due club.

Per sostituire i partenti, la dirigenza nerazzurra starebbe riflettendo su alcuni gioielli dell'Empoli, tra cui Tommaso Baldanzi sembrerebbe essere considerato uno tra i principali obiettivi del futuro mercato dell'Inter a centrocampo; la valutazione del club toscano sembrerebbe in linea con i parametri e le possibilità economiche dei nerazzurri.