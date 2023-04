La dirigenza dell'Inter starebbe pensando a José Maria Gimenez per rinforzare la difesa della prossima stagione da affidare al tecnico Simone Inzaghi e per arrivare al difensore argentino dell'Atletico Madrid si starebbe riflettendo su un possibile inserimento di Marcelo Brozovic nella trattativa, aggiungendo un conguaglio in favore degli spagnoli.

L'Inter pensa a José Maria Gimenez per la difesa del futuro

Il difensore nazionale argentino José Maria Gimenez sarebbe il nuovo profilo che l'Inter vorrebbe inserire nell'organico per sostituire il partente Milan Skriniar, che nella prossima stagione dovrebbe giocare con la maglia del Paris Saint Germain.

In nazionale il difensore centrale, abituato anche a fare da braccetto di destra nella difesa a tre, ha già disputato 81 partite segnando 8 reti in totale con l'albiceleste.

La dirigenza nerazzurra vorrebbe provare a portarlo a Milano nella prossima finestra di mercato e per convincere l'Atletico Madrid a cedere il difensore, con il quale ha un contratto valido fino al giugno 2026, vorrebbe inserire nella trattativa il cartellino del centrocampista Marcelo Brozovic.

Il centrocampista croato sarebbe valutato dai nerazzurri intorno ai 25-30 milioni di euro, e considerando che il difensore argentino ha circa due anni in meno di Marcelo Brozovic, il club milanese dovrebbe aggiungere almeno un conguaglio di qualche milione di euro per convincere la dirigenza spagnola a cedere il difensore.

La situazione della difesa dell'Inter

La dirigenza nerazzurra dovrà fare i conti nella prossima estate con la scadenza contrattuale di diversi difensori della rosa di Simone Inzaghi: Stefan De Vrij, in scadenza a giugno 2023, sembrerebbe vicino a trovare un accordo con la società per la permanenza in nerazzurro altre due stagioni con un biennale di circa 6 milioni di euro netti di stipendio annui.

Più complessa la permanenza di Danilo D'Ambrosio, anche lui in scadenza di contratto in estate, che potrebbe lasciare l'Inter a parametro zero per raggiunti limiti di età, che non rientrerebbero più nel progetto societario.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero lavorando con la Lazio per avviare i contatti con Igli Tare, direttore sportivo biancoceleste, per rinnovare il prestito di Francesco Acerbi, che secondo le ultime indiscrezioni non rientrerebbe nei progetti futuri di Maurizio Sarri e pertanto potrebbe rimanere in nerazzurro per un'altra stagione.

Nel frattempo la dirigenza nerazzurra ha rinnovato il contratto di Matteo Darmian, mentre sarebbero avanzati i colloqui con l'agente di Alessandro Bastoni per un suo rinnovo contrattuale imminente.