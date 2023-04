La Juventus nelle prossime settimane dovrà decidere il futuro di Adrien Rabiot, attualmente in scadenza di contratto a fine giugno: prossimamente potrebbe esserci un incontro fra le parti per valutare la permanenza del centrocampista francese a Torino.

Non sarà facile trattenerlo e molto potrebbe dipendere dalla qualificazione alla prossima edizione della Champions League della Juventus, ma anche dall'offerta economica che farà la società al giocatore. L'eventuale permanenza di Rabiot non escluderebbe comunque un rinforzo importante a centrocampo.

Secondo Tuttosport la società bianconera potrebbe valutare l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista che va in scadenza di contratto a giugno 2024 con la Lazio.

Possibile la permanenza di Rabiot e l'acquisto di Milinkovic-Savic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo con un altro giocatore di qualità anche in caso di prolungamento di contratto di Adrien Rabiot. Uno dei preferiti sarebbe di Sergej Milinkovic-Savic, in scadenza di contratto con la società laziale a giugno 2024.

Non è escluso un prolungamento con l'inserimento di una clausola rescissoria da circa 40 milioni di euro: la Lazio sarebbe infatti pronta ad accontentare il giocatore, che in alternativa potrebbe valutare una nuova esperienza professionale, come ad esempio proprio la possibilità di andare alla Juventus.

Il resto del mercato della Juventus: il punto sul centrocampo

La Juventus intanto in estate non dovrebbe riscattare il cartellino di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain. Il centrocampista argentino ha deluso le aspettative e la società bianconera avrebbe deciso di non spendere i 20 milioni di euro che servirebbero per tesserarlo a titolo definitivo: dovrebbe quindi ritornare nella società francese.

Il suo sostituto potrebbe essere Nicolò Rovella, centrocampista ex Genoa che la Juve acquistò a gennaio 2021 (lasciandolo in prestito fino a giugno 2022 alla società ligure) e che attualmente si trova in prestito al Monza, dove sta dando un contributo importante nel raggiungimento della salvezza dei brianzoli. Secondo alcune indiscrezioni Rovella da luglio dovrebbe rimanere in prima squadra dei bianconeri ed essere la prima alternativa al titolare Manuel Locatelli nella stagione 2023-2024.