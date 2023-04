La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. La speranza per società e tifosi bianconeri è ottenere i 15 punti del caso plusvalenze e il 19 aprile ci dirà della penalizzazione decisa dalla Corte Federale D'Appello con il giudizio del Collegio di Garanzia del Coni. Le strategie di mercato passeranno anche da questa vicenda giudiziaria, anche se la società bianconera starebbe già programmando il mercato dei parametri zero per la stagione 2023-2024. Fra i giocatori graditi ci sarebbe Roberto Firmino, non considerato un titolare in questa stagione Jurgen Klopp.

Il brasiliano è in scadenza di contratto e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società inglese. Massimiliano Allegri gradirebbe l'ingaggio del giocatore anche perché garantirebbe non solo gol ma migliorerebbe il gioco offensivo della squadra bianconera considerando la bravura di Firmino nel gestire il pallone. Diversi addetti ai lavori lo hanno definito un regista avanzato, caratteristica che per esempio non ha Dusan Vlahovic, che potrebbe trasferirsi all'Arsenal nel calciomercato estivo.

La Juventus potrebbe ingaggiare Firmino

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi la Juventus potrebbe ingaggiare Roberto Firmino per la stagione 2023-2024.

Il brasiliano è in scadenza di contratto a giugno e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con il Liverpool. In questa stagione è considerato una riserva da Jurgen Klopp e la sua bravura in zona gol e nel supporto il gioco offensivo potrebbe essere molto utile alla Juventus. Fino ad adesso ha disputato 21 match nel campionato inglese segnando 8 gol e fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni.

A questi bisogna aggiungere 1 match nel Community Shield ed 1 nell'EFL Cup, oltre a 8 match in Champions League con 2 gol segnati ed 1 assist fornito ad un suo compagno. Arrivato nel 2015 dal Hoffenheim per circa 40 milioni di euro in queste stagioni ha contribuito ai tanti successi del Liverpool e potrebbe gradire una nuova esperienza professionale, magari alla Juventus dove ritroverebbe i compagni di nazionale brasiliana Alex Sandro e Danilo.

Il suo arrivo però potrebbe dipendere dall'eventuale qualificazione della Juventus in Champions League.

Il mercato della Juventus

Potrebbe pesare nel possibile arrivo di Firmino anche una cessione pesante nel settore avanzato. Come già anticipato potrebbe lasciare la Juventus Dusan Vlahovic, che la società bianconera valuterebbe circa 100 milioni di euro. Somma che potrebbe essere investita per rinforzare centrocampo e difesa. Rimanendo in tema parametri zero piace anche il terzino spagnolo Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno.