L'Inter sarà una protagonista della prossima sessione estiva di Calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda quelle in uscita. La società nerazzurra si sta guardando intorno in cerca di occasioni di mercato, visto che difficilmente potrà permettersi investimenti pesanti. Negli ultimi giorni starebbe prendendo quota l'ipotesi di un possibile ritorno di Ivan Perisic. L'esterno croato ha lasciato Milano la scorsa estate per accasarsi al Tottenham a parametro zero, dopo essere andato in scadenza di contratto.

A Londra non sembra essersi ambientato e proprio per questo starebbe spingendo per un possibile rientro.

Il Napoli la prossima estate potrebbe cercare un centravanti, soprattutto se dovesse cedere Victor Osimhen. Il nome che piace agli azzurri come possibile sostituto è quello di Tammy Abraham. Il centravanti inglese non sarebbe più considerato incedibile dalla Roma, che potrebbe aprire le porte a una trattativa per la prossima stagione.

Perisic gradirebbe tornare all'Inter

La scorsa estate l'addio più doloroso all'Inter è stato quello di Ivan Perisic, andato via a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto, accasandosi al Tottenham. In Inghilterra, però, l'esterno croato non ha avuto lo stesso rendimento che aveva avuto in nerazzurro l'anno scorso, condizionato anche dai risultati degli Spurs, che sono fuori dalla Champions League e lontani dalle posizioni di vertice del campionato.

L'addio di Antonio Conte, che lo aveva voluto a Londra, non gioca a suo favore.

Un gol e sette assist raccolti in 30 partite di campionato, che non lo rendono incedibile per gli inglesi, che avrebbero aperto ad un addio anticipato, anche per l'età non più giovanissima, essendo un classe 1989. Il croato tornerebbe volentieri a Milano, ma affinché ciò sia possibile c'è bisogno di una condizione assoluta: che il Tottenham lo liberi praticamente a costo zero.

Cosa tutt'altro che impossibile, ma anche il giocatore dovrà accettare un ingaggio inferiore ai 5 milioni di euro.

Napoli su Abraham

Il Napoli potrebbe andare a caccia di un centravanti la prossima estate e sta già sondando il terreno in anticipo per non farsi trovare impreparato qualora dovesse andare via Victor Osimhen, su cui c'è il forte interesse dei top club europei.

Uno dei nomi sondati dagli azzurri è quello di Tammy Abraham, che la Roma non considera più incedibile. Acquistato per 40 milioni di euro dal Chelsea nell'estate del 2021, ora la sua valutazione si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro. Non è da escludere che le due società possano anche intavolare uno scambio alla pari, con l'inserimento nell'affare di Piotr Zielinski, che ha la stessa valutazione e piace molto alla Lazio.