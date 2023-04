La dirigenza dell'Inter starebbe lavorando per provare ad effettuare un importante colpo a parametro zero per il centrocampo della prossima stagione; l'obiettivo di mercato sarebbe Ilkay Gundogan, in scadenza di contratto con il Manchester City, con il quale probabilmente il giocatore non rinnoverà.

Una nuova idea per l'Inter del futuro: Ilkay Gundogan

Il centrocampista tedesco andrà in scadenza di contratto con il Manchester City nel prossimo giugno e dalle ultime notizie di Calciomercato diffuse da interlive.it il giocatore non sembrerebbe intenzionato a rinnovare con i 'citizens', aprendo ad un passaggio in un altro club a parametro zero nella prossima estate.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero così al lavoro con gli agenti del giocatore per cercare di strappare un accordo per un trasferimento all'Inter nella prossima stagione, ma la difficoltà di una trattativa deriverebbe dalla richiesta del calciatore a livello di stipendio, considerata eccessiva dagli emissari nerazzurri.

Il giocatore attualmente percepisce dal Manchester City uno stipendio di circa 7 milioni di euro netti, che i suoi procuratori vorrebbero confermato con almeno un biennale che la dirigenza nerazzurra non riuscirebbe però a garantire. Se le parti non si avvicineranno il decollo della trattativa sarà difficile.

L'interesse del Barcellona sul centrocampista

Il centrocampista del Manchester City interesserebbe molto anche al Barcellona, che secondo alcune fonti di calciomercato, sarebbe pronto ad accontentare il calciatore offrendo un contratto biennale con uno stipendio vicino alla richiesta degli agenti.

Il Barcellona starebbe infatti cercando nuovi rinforzi da affidare al tecnico Xavi per potersi rilanciare a livello europeo dove in questa stagione non si è riusciti ad arrivare in fondo a nessuna delle competizioni internazionali alle quali la squadra blaugrana ha partecipato.

La situazione del centrocampo dell'Inter

La dirigenza dell'Inter starebbe valutando anche la situazione di Marcelo Brozovic, che potrebbe finire sul mercato nella prossima estate ed essere ceduto a fronte di un'offerta di almeno 40 milioni di euro; anche in questo caso il Barcellona sembrerebbe interessato al giocatore per la prossima stagione.

In uscita sembrerebbe esserci anche Denzel Dumfries, che potrebbe essere ceduto in Premier League per circa 40 milioni di euro; sempre dalla Premier sarebbe arrivato in questi ultimi giorni l'interesse del West Ham per Federico Dimarco, che potrebbe essere ceduto per circa 30 milioni di euro.

Per attutire la cessione sugli esterni, la dirigenza dell'Inter starebbe pensando a Wilfried Singo del Torino, anche se la valutazione fatta dal Presidente Cairo sarebbe considerata eccessiva dai nerazzurri (tra i 15 e i 20 milioni di euro).