La dirigenza dell'Inter starebbe valutando una possibile operazione di mercato con il Napoli: il club nerazzurro infatti starebbe trattando l'acquisto di Piotr Zielinski, che ha ancora un solo anno di contratto con il club partenopeo e potrebbe finire sul mercato nella prossima estate.

L'idea per il centrocampo dell'Inter: Piotr Zielinski

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero lavorando con gli agenti di Piotr Zielinski per provare a strappare un accordo con il giocatore per un suo futuro trasferimento all'Inter; il centrocampista polacco ha il contratto in scadenza con il Napoli nel giugno 2024 e lo staff del giocatore non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo con il club partenopeo.

Il Napoli dal canto suo vorrebbe evitare di perdere il giocatore a parametro zero fra una stagione e dunque starebbe ragionando su una possibile cessione nel mercato estivo; il giocatore potrebbe partire per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, ma considerando il contratto che potrebbe andare in scadenza, lo stesso club partenopeo potrebbe accettare anche offerte di minor portata economica.

L'Inter vorrebbe acquisire le prestazioni del centrocampista, soprattutto in prospettiva di una possibile cessione di Marcelo Brozovic, le cui ultime uscite non avrebbero convinto a puntare su di lui per il centrocampo del futuro e nel caso dovesse arrivare un'importante offerta dalla Premier League il centrocampista potrebbe lasciare Milano in estate.

Altri club italiani sul centrocampista del Napoli

Piotr Zielinski sarebbe seguito attentamente anche dagli emissari della Lazio; l'allenatore Maurizio Sarri infatti vorrebbe puntare forte sul centrocampista che ha già allenato ai tempi dell'Empoli e che conosce a fondo le sue trame di gioco e schemi d'attacco.

Un'altra società interessata al polacco potrebbe essere pure la Juventus.

Inoltre il giocatore piacerebbe anche al Milan, che però preferirebbe attendere però un eventuale svincolo a parametro zero del centrocampista polacco (quindi nel luglio 2024), considerando la sua mediana già coperta da ottimi profili per la prossima stagione.

Le statistiche del centrocampista polacco in questa stagione

Piotr Zielinski, centrocampista classe 1994, in questo campionato di Serie A con la maglia del Napoli ha disputato 29 partite, segnando tre reti e fornendo 8 assist ai compagni.

In Champions League ha giocato 8 partite, trascinando la squadra ai quarti di finale della competizione segnando quattro gol e fornendo due assist ai compagni.