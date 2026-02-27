La Juventus è una delle società più attive sul fronte calciomercato. I bianconeri vogliono puntellare l'organico con calciatori di assoluto valore, a cominciare dal portiere. Infatti, Michele Di Gregorio potrebbe lasciare Torino a giugno e la dirigenza sta valutando i possibili sostituti. Tra questi ci sarebbe anche Mile Svilar, protagonista assoluto con la maglia della Roma e prossimo avversario proprio dei bianconeri in campionato.

Juve, si monitora Svilar per la porta

Non solo Carnesecchi, Provedel e Vicario. Stando ad alcuni rumors, il club bianconero starebbe monitorando anche il numero uno giallorosso che è sicuramente uno dei migliori portieri del panorama italiano ed internazionale.

La Juventus starebbe valutando di intavolare una trattativa per l'estate ma non sarà facile per diverse motivazioni. La prima legata al progetto della Roma che vuole trattenere i migliori calciatori a disposizione di Gasperini; la seconda legata alla valutazione che si aggira attorno ai 50 milioni di euro. La Vecchia Signora potrebbe così decidere di mettere sul piatto una cifra vicina attorno ai 20-25 milion di euro più il cartellino di Teun Koopmeiners, non incedibile per mister Spalletti. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta ma di un sondaggio da parte della Juve che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi.

Svilar risulterebbe un colpo a cinque stelle per la Juve che si assicurerebbe uno dei migliori portieri.

Reattività, grande presenza tra i pali ed ottima tecnica nell'impostazione.

Possibile interesse per Goretzka, anche Inter e Napoli sul calciatore

La Juventus è molta attenta anche al mercato degli svincolati che a giugno potrebbe regalare opportunità importante. Oltre a Bernardo Silva, altro pezzo pregiato potrebbe essere Leon Goretzka che potrebbe lasciare il Bayern Monaco a parametro zero in estate. Il centrocampista tedesco è pronto per una nuova avventura così da ritornare protagonista e giocare con maggiore continuità. Stando ad alcuni rumors, la Juve è alla finestra ed in caso di mancato rinnovo con i bavaresi potrebbe approfittare della situazione. I bianconeri non sono però gli unici interessati al classe 95 finito nel mirino anche dell'Inter e del Napoli.

Goretzka rappresenterebbe un colpo di qualità ma anche di grande esperienza e leadership per una squadra che vuole ritagliarsi uno spazio importante anche in Europa.

Oltre al centrocampista del Bayern, la Vecchia Signora valuta anche Andrè del Wolverhampton la cui valutazione si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Più in salita la trattativa per Tonali che il Newcastle cederebbe solo per una cifra vicina ai 100 milioni.