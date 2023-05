La Juventus è attesa da giorni impegnativi su più fronti. Da una parte il calcio giocato fra Serie A ed Europa League, dall'altra le vicende giudiziarie che stanno riguardando la società bianconera. Ufficializzate le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni per il caso plusvalenze sulla decisione di annullare i -15 punti con rinvio della sentenza alla Corte Federale d'Appello. Confermata la violazione dell'articolo 4, è probabile arrivi una nuova penalizzazione. Da valutare anche l vicenda della manovra stipendi, ne ha parlato in una recente intervista anche Zdenek Zeman, che ha lanciato una critica non solo alla Juventus ma anche al calcio italiano, non nuovo a delle vicende giudiziarie che lo riguardano.

Il tecnico del Pescara si è lasciato andare anche in una previsione di una sanzione che potrebbe arrivare alla società bianconera per il caso plusvalenze e la manovra stipendi.

Il tecnico Zeman ha parlato delle situazioni giudiziarie che stanno riguardando la Juventus

'Solo in Italia purtroppo succedono queste cose, ci siamo abituati. Ora bisognerà attendere l'esito dei processo, le decisioni della Federazione e della UEFA'. Queste le dichiarazioni di Zdenek Zeman in riferimento al caso plusvalenze e alle possibili sanzioni che potrebbero riguardare la società bianconera. Il tecnico del Pescara ha voluto parlare anche dell'altra vicenda giudiziaria, la manovra stipendi, aggiungendo: 'La Juventus ha diversi problemi su più livelli, tra cui la manovra stipendi.

Penso che alla fine pagherà per quanto fatto'. Zeman ha voluto dire la sua anche sulla lotta per un posto in Champions League inserendo anche l'Atalanta di Giampiero Gasperini. Di certo se dovesse arrivare la sanzione alla Juventus già in questa stagione, è probabile venga esclusa dalle competizioni europee lasciando un posto alle squadre che sono in lotta.

Data per scontata la partecipazione del Napoli vincitore dello scudetto, la battagli per i primi quattro posti in questo momento riguarda Juventus, Lazio, Inter, Milan, Roma e Atalanta.

I commenti degli utenti su un post su Twitter di Tuttosport alle dichiarazioni del tecnico Zeman

Il giornale Tuttosport in un post su Twitter ha condiviso le dichiarazioni di Zeman, con tanti commenti da parte degli utenti tifosi della Juventus.

Un utente ha scritto: 'Giusto, tanto con una proprietà assente il primo che si alza la mattina si sente in diritto di dire tutto ciò che vuole della Juventus'. Un altro ha scritto: 'Ritorna a parlare perché qualcuno lo intervista e gli pone sempre le solite domande ma vai sereno caro boemo'. C'è anche chi condivide le parole del tecnico del Pescara, con un utente che ha scritto: 'Grande Zeman'.