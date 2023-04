Il Crotone è in attesa di poter ritornare in campo per disputare i playoff. La squadra di Lamberto Zauli, giunta al secondo posto nel girone C di Serie C dietro al Catanzaro, dovrà cercare il salto di categoria provando a vincere gli spareggi. Per arrivare al meglio a essi, i rossoblù potrebbero organizzare alcune amichevoli.

Intanto, a seguito del rinvio dell'inizio dei playoff ufficializzato dalla Lega Pro, a prendere la parola è stato il presidente degli squali, Gianni Vrenna.

Crotone, la fiducia di Vrenna

Il Consiglio Direttivo della Lega Pro a seguito del deferimento da parte della Procura Federale a carico del Siena ha ritenuto opportuno rinviare l'inizio dei playoff dal 30 aprile all'11 maggio.

Il tutto, a cascata, ha portato al rinvio anche delle gare del Crotone che dal 16 e 20 maggio (date inizialmente indicate per il secondo turno nazionale) saranno invece traslate al 27 e 31 maggio.

A tal proposito a commentare i recenti fatti è stato il presidente degli squali Gianni Vrenna. "Prendiamo atto di questa decisione della Lega Pro - ha dichiarato - consapevoli che visti i recenti fatti non si sarebbe potuto agire diversamente. Ci troveremo a dover effettuare una pausa più lunga del previsto e questo ci porterà a dover riprogrammare l'avvicinamento ai playoff. Dobbiamo comunque rimanere ottimisti".

Cuomo potrebbe recuperare

Uno dei calciatori che avrebbe potuto rischiare di saltare i playoff causa infortunio è il difensore rossoblù Giuseppe Cuomo.

Il calciatore, che ha saltato l'ultima giornata di campionato contro il Giugliano (3-1), dovrebbe però essere vicino al ritorno in campo. I tempi stimati per il suo recupero sono di circa 20 giorni. Il rinvio del ritorno in campo del Crotone permetterà al calciatore di poter rientrare in squadra e potersi allenare al meglio per la prima gara in trasferta, il 27 maggio.

Crotone, si cercano avversari per delle amichevoli

La riprogrammazione della marcia di avvicinamento ai playoff imporrà agli squali di disputare di alcune gare amichevoli. I test dovrebbero essere due o tre: fra le possibili avversarie negli ultimi giorni è spuntato il nome della Juventus Next Gen, squadra allenata in passato proprio dall'attuale tecnico del Crotone, Lamberto Zauli.

Al momento comunque non c'è nulla di certo.

I rossoblù, dopo qualche giorno di riposo, riprenderanno ad allenarsi questo lunedì 1° maggio con seduta pomeridiana fissata presso il centro sportivo "Antico Borgo" di Crotone.