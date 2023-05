La dirigenza del Manchester United starebbe ragionando su un nuovo importante investimento di mercato per rinforzare la rosa della prossima stagione a disposizione del tecnico Ten Hag: il nome caldo di queste ore sarebbe quello di Lautaro Martinez dell'Inter per il quale sarebbe possibile un'offerta di circa 75 milioni di euro.

L'idea del Manchester United per l'attacco: Lautaro Martinez dall'Inter

Lautaro Martinez si è messo in mostra in questa stagione prima con la vittoria del Mondiale in Qatar con la sua nazionale e poi trascinando l'Inter alla semifinale di Champions con prestazioni che hanno attirato le attenzioni di diversi top club sul calciatore.

L'attaccante argentino classe 1997 ha un contratto con i nerazzurri valido fino al giugno del 2026, ma nella prossima estate potrebbe esserci per lui un forte pressing del Manchester United, che con l'allenatore Ten Hag vorrebbe ripartire con una rosa competitiva nella prossima Premier League.

Il club inglese starebbe pensando a un'offerta di circa 75 milioni di euro per provare a convincere i nerazzurri a cedere il talento di Bahia Blanca, anche se la dirigenza dell'Inter sembrerebbe intenzionata a resistere alle avances sull'attaccante argentino e vorrebbe provare a trattenerlo a Milano.

Anche il Chelsea su Lautaro Martinez

Sull'attaccante dell'Inter ci sarebbe l'interesse anche del Chelsea, che con il futuro nuovo allenatore Mauricio Pochettino vorrebbe rivoluzionare l'attacco dei 'blues' e rilanciarsi dopo la brutta stagione in Premier League: l'obiettivo numero uno del mercato del Chelsea sarebbe diventato quindi Lautaro Martinez, che sarebbe considerato il rinforzo adatto a ritornare competitivi.

Inoltre con l'Inter ci sarebbe il possibile intreccio con Romelu Lukaku, che nella prossima estate farà ritorno a Londra per la scadenza del prestito secco ai nerazzurri: il futuro del bomber belga sembrerebbe ancora tutto da definire e potrebbe intrecciarsi con quello dell'attaccante argentino. La dirigenza nerazzurra starebbe pensando a un rinnovo del prestito dell'attaccante belga, ma il tutto andrà definito meglio nella prossima finestra di mercato estiva anche in base agli obiettivi stagionali raggiunti dai nerazzurri.

Il Chelsea in estate infatti potrebbe proporre all'Inter nuove condizioni vantaggiose per un ulteriore prestito di Romelu Lukaku, magari chiedendo in cambio una corsia preferenziale per arrivare all'attaccante argentino, anche se i nerazzurri in questo caso potrebbero finire per rifiutare la proposta del Chelsea.