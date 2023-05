La dirigenza sportiva del Manchester United starebbe pensando ad un nuovo colpo per la difesa da affidare al tecnico Erik Ten Hag nella prossima stagione ed il nome caldo di queste ore sarebbe quello di Andrè Onana, portiere dell'Inter; per provare a convincere il club nerazzurro a cedere l'estremo difensore, gli inglesi starebbero pensando all'inserimento nella trattativa dell'attaccante Antony Martial in aggiunta ad un conguaglio economico.

Lo United su Onana: nuovo obiettivo per i Red Devils

La stagione deludente in campionato del Manchester United, piazzatosi comunque al quarto posto in Premier League, starebbe spingendo la proprietà verso nuovi investimenti per tornare competitivi nella prossima stagione: l'obiettivo principale del club inglese sembrerebbe essere Andrè Onana, portiere attualmente in forza all'Inter.

L'estremo difensore è arrivato nella scorsa estate a Milano dall'Ajax a parametro zero e rappresenta senza dubbio uno dei colpi maggiormente riusciti dalla dirigenza interista e la sua valutazione attualmente sfiorerebbe i 40 milioni.

Per convincere i nerazzurri a cedere il portiere camerunese, la dirigenza dello United starebbe pensando di inserire nella trattativa il cartellino di Antony Martial, attaccante dei Red Devils che in questa stagione ha collezionato 6 reti in 21 partite in Premier League.

Oltre all'attaccante francese lo United avrebbe pronto un conguaglio di alcune decine di milioni, in modo da raggiungere il valore proposto dalla dirigenza nerazzurra di circa 40 milioni di euro.

Il tutto potrebbe essere definito meglio nella prossima finestra di mercato estiva, anche se le ultime fonti da Appiano Gentile vorrebbero i nerazzurri interessati eventualmente solo ad un trasferimento interamente pagato cash.

La situazione della difesa dell'Inter per il prossimo campionato

Oltre alla precarietà della situazione di Andrè Onana, che sarebbe conteso da diversi top club in Premier League, attirati soprattutto dalle ottime prestazioni del portiere in Champions League, la difesa nerazzurra dovrà fare i conti con l'addio di Milan Skriniar per scadenza contrattuale.

Il difensore slovacco probabilmente approderà in Ligue1, alla corte del Paris Saint Germain, ma potrebbe non essere l'unico a lasciare Milano in estate; anche Danilo D'Ambrosio infatti sarebbe in scadenza di contratto nel prossimo giugno e difficilmente la dirigenza nerazzurra rinnoverà, lasciando il difensore libero a parametro zero.

Anche il contratto di Stefan De Vrij andrà in scadenza nel prossimo giugno ma in questo caso le parti sembrerebbero vicine ad un accordo per la riconferma del difensore olandese.