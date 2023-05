La dirigenza dell'Inter starebbe pensando a un nuovo rinforzo per la difesa della squadra da affidare nella prossima stagione al tecnico Simone Inzaghi e il nome nuovo di queste giornate di calciomercato sarebbe quello di Nacho Fernandez, difensore del Real Madrid in scadenza di contratto nel prossimo giugno.

L'idea dell'Inter per la difesa del futuro: Nacho Fernandez

Il trentatreenne difensore spagnolo del Real Madrid ha un contratto con i 'Blancos' che scadrà il 30 giugno e Giuseppe Marotta, direttore sportivo dell'Inter, avrebbe già avviato i primi contatti con i suoi agenti per curare un suo possibile trasferimento a Milano nella prossima estate.

In questa stagione in Liga il difensore spagnolo ha disputato 26 partite, segnando una rete e fornendo un assist; il Real Madrid non sembrerebbe intenzionato a rinnovare il contratto a Nacho Fernandez, che pertanto potrebbe lasciare il club spagnolo in estate.

Oltre all'Inter ci sarebbero in corsa altri club per il difensore spagnolo, ma i passi avanti compiuti in questi giorni dagli agenti e dagli emissari nerazzurri, che avrebbero messo sul tavolo un triennale per il calciatore, farebbero propendere per un suo possibile trasferimento a Milano nei prossimi mesi.

La situazione della difesa dell'Inter per il futuro

Nella prossima estate la dirigenza dell'Inter dovrà scontrarsi con l'addio di Milan Skriniar; il difensore slovacco andrà in scadenza di contratto nel prossimo giugno e vestirà nella prossima stagione la maglia del Paris Saint Germain, con il quale il difensore avrebbe un pre-accordo per un trasferimento a parametro zero.

La dirigenza nerazzurra starebbe già lavorando con il direttore sportivo della Lazio Igli Tare per il rinnovo del prestito di Francesco Acerbi; la società biancoceleste dal canto suo starebbe premendo invece per un acquisto definitivo del cartellino del difensore da parte dei nerazzurri, nella cifra quantificata di circa 4 milioni di euro.

Sempre nella prossima estate andrà in scadenza di contratto anche Stefan De Vrij; il difensore olandese potrebbe però vedere il suo contratto rinnovato, con le parti che starebbero studiando una soluzione per un eventuale biennale.

Negli scorsi mesi è già stato rinnovato fino al 2026 il contratto di Matteo Darmian, protagonista della cavalcata dei nerazzurri fino alla finale di Champions League contro il Manchester City.

Più complessa sembrerebbe la situazione di Alessandro Bastoni, il cui contratto scade nel giugno 2024; la dirigenza nerazzurra sembrerebbe però vicina ad un accordo con gli agenti del giocatore per un rinnovo contrattuale imminente.