L’Inter programma la stagione della prossima stagione. La possibile finale di Champions League potrebbe garantire un guadagno, che permetterebbe alla dirigenza di non sacrificare i calciatori più importanti. Inoltre, l’approdo in Europa di Lautaro e compagni permetterebbe altri investimenti per potenziare la rosa. Le ultime notizie confermerebbero la possibile permanenza di Romelu Lukaku, che nonostante il nuovo progetto in vista, non avrebbe intenzione di rientrare a Londra. Per il futuro i nerazzurri potrebbero poi puntare su Mateo Retegui del Tigre e su calciatori a parametro zero come Evan N’Dicka del Francoforte e Marcus Thuram.

Lukaku avrebbe intenzione di restare

L’Inter potrebbe trattenere Romelu Lukaku che si sta rendendo efficace in questa seconda parte di stagione. Il belga potrebbe rinnovare il prestito e rinunciare a parte dell’oneroso stipendio per continuare la sua avventura alla Pinetina. Affinché questo avvenga, anche il Chelsea assecondare le richieste della dirigenza presieduta dagli Zhang.

In attacco potrebbe poi arrivare come rinforzo Retegui del Tigre che avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro. Il suo arrivo potrebbe essere finanziato dalla possibile cessione di Joaquin Correa che non si è mai messo in evidenza soprattutto a causa di molti problemi fisici. Il piano per la prossima estate potrebbe prevedere la conferma di Edin Dzeko che sarebbe stimato in America ma anche dal Monza di Silvio Berlusconi.

Il bosniaco potrebbe firmare un contratto annuale con opzione per il secondo da circa 6 milioni di euro.

In attacco interesserebbe anche il colpo Marcus Thuram che potrebbe svincolarsi a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach.

I progetti per il futuro

Discorsi molto importanti per puntellare la difesa che potrebbe salutare Milan Skriniar, molto vicino al Paris Saint Germain.

Stefan De Vrij potrebbe invece rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti con l’agente Federico Pastorello. Interesserebbe poi Evan N’Dicka del Francoforte, molto abile nella difesa a tre sia come centrale che come esterno. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, si potrebbe effettuare un tentativo per Franck Kessie del Barcellona.

L’ex Milan non ha brillato in Catalogna e potrebbe essere ingaggiato attraverso un prestito con diritto di riscatto. Prenderebbe il posto di Roberto Gagliardini che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno.

Inter: Onana, Darmian, Acerbi/De Vrij, Bastoni, Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella/Kessie, Dimarco, Lukaku, Lautaro.