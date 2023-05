La dirigenza dell'Inter starebbe lavorando su un nuovo possibile colpo a parametro zero per la prossima estate per rinforzare l'attacco. Il nome nuovo di queste ore sarebbe quello di Oliver Schmidhauser, centravanti del settore giovanile del Lipsia in Bundesliga.

L'idea per l'attacco dell'Inter del futuro: Schmidhauser dal Lipsia

L'attaccante classe 2004 è nato in Svizzera ma ha origini Dominicane e il suo contratto con il club tedesco andrà in scadenza nel prossimo giugno; secondo le ultime voci provenienti dalla Germania l'attaccante potrebbe non rinnovare con il Lipsia.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, con la collaborazione di Dario Baccin, starebbero monitorando la situazione contrattuale del centravanti svizzero-dominicano e vorrebbero provare a portarlo a Milano nella prossima estate a parametro zero.

Nel caso in cui dovesse concretizzarsi il trasferimento, il calciatore potrebbe essere inserito nell'Under20 nerazzurra, ma all' occorrenza anche passare direttamente in prima squadra come rinforzo per l'allenatore Simone Inzaghi.

La situazione dell'attacco nerazzurro per la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il giocatore nerazzurro che probabilmente lascerà Milano nella prossima estate sarebbe Joaquin Correa. Sull'attaccante argentino ci sarebbe l'interesse del Siviglia, pronto però a chiudere l'operazione solamente con un eventuale prestito con diritto di riscatto, fissato nelle presenze e reti del centravanti.

Nella prossima estate andrà in scadenza il contratto di Edin Dzeko e la società nerazzurra sarebbe al lavoro per trovare un accordo per un rinnovo almeno per un'altra stagione a Milano.

Più complicata sembrerebbe essere la posizione di Romelu Lukaku; l'attaccante belga rientrerà in estate al Chelsea per la scadenza del prestito secco con i nerazzurri e probabilmente il nuovo allenatore dei 'Blues' Mauricio Pochettino proverà a trattenere il bomber belga a Londra per la prossima stagione per un nuovo progetto tecnico.

Per sostituire eventualmente l'attaccante belga, i nerazzurri starebbero pensando anche al francese Marcus Thuram in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladblach e che nella prossima stagione potrebbe vestire nerazzurro a parametro zero.

L'unico attaccante attualmente in nerazzurro che pare essere certo di restare a Milano anche il prossimo anno è l'argentino Lautaro Martinez.