La Juventus, nella giornata di ieri 30 maggio, ha raggiunto un accordo con la Figc per il patteggiamento in merito al secondo filone d'inchiesta che ha riguardato la manovra stipendi, i rapporti con gli agenti e le partnership sospette. Adesso, i bianconeri hanno chiuso definitivamente i conti con la giustizia sportiva ma resta da capire se ci sarà una sanzione anche da parte di Uefa. Infatti, resta il rischio che il massimo organismo di calcio europeo possa impedire alla Juventus di partecipare alle competizioni continentali. Anche perché i bianconeri hanno patteggiato in merito al secondo filone d'inchiesta mentre per il caso plusvalenze hanno subito una penalità di 10 punti.

Proprio della questione plusvalenze ne ha parlato anche Marco Bellinazzo de "Il Sole 24 ore": "Non vedo perché la Uefa debba punire la Juve e sostituirsi a una sua Federazione che ha comunque emesso un verdetto", ha scritto il giornalista su Twitter.

Il commento di Bellinazzo

La Juventus, negli ultimi mesi, ha avuto a che fare con varie questioni extracalcistiche. In primis i bianconeri hanno dovuto affrontare il processo sul caso plusvalenze che prima ha portato ad una penalizzazione di 15 punti e poi, dopo il ricorso al collegio di garanzia dello sport del Coni, si è tornati davanti alla CAF che ha emesso il verdetto definitivo di 10 punti di penalità. Dopo aver chiuso la questione plusvalenze, la Juventus ha deciso di non presentare un nuovo ricorso al Coni per arrivare ad un accordo di patteggiamento con la Figc per il secondo filone d indagine.

Marco Bellinazzo, però, ha voluto dare il suo parere in merito alla penalizzazione inflitta ai bianconeri: "La Juventus viene penalizzata per 10 punti sul “caso plusvalenze fittizie” e non ne è stata provata una". Il giornalista ha poi sottolineato che la sentenza della giustizia sportiva si è basato sulle intercettazioni e i documenti raccolti dall'indagine Prisma, ma al momento in la questione non è nemmeno passata al vaglio di un'udienza preliminare di giustizia ordinaria: "Creando un precedente pericoloso per tutti.

Perché il principio è talmente ampio che può rientrarci qualsiasi cosa".

Danno economico dall'esclusione dalla Champions

Con la penalizzazione dei 10 punti, la Juventus non potrà partecipare alla prossima Champions League. Questo comporta un grave danno economico per la società come ha spiegato lo stesso Marco Bellinazzo: "Per la Juve la vera punizione sono gli 80 milioni in meno della Champions da cui è stata esclusa".

Infine, il giornalista de "Il Sole 24 ore" si è chiesto perché non ci siano procedimenti per le altre società per la questione plusvalenze: "Che fine hanno fatto i rapporti con club amici per le plusvalenze fittizie? - ha scritto Marco Bellinazzo sul suo profilo Twitter - Indagano ancora varie Procure, ma non era già tutto chiaro".