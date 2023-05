In queste settimane la Juventus dovrà affrontare sia le questioni extracalcistiche che quelle legate al futuro della squadra. La stagione 2022/2023 si avvia al termine e la proprietà sembra intenzionata ad inserire una nuova figura a livello dirigenziale. Il nome accostato con maggiore forza alla Juventus è quello di Cristiano Giuntoli che potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo.

Adesso resta da capire se davvero a fine campionato il ds lascerà il Napoli per spostarsi a Torino. Del possibile arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus ha parlato anche Luca Momblano svelando quale sarebbe al riguardo il parere di Massimiliano Allegri: "In quell'incontro di 10/15 giorni fa di cui si fa riferimento tra Allegri e la proprietà, in cui l'allenatore dà il suo disegno di Juve, fa presente che Giuntoli non è la persona giusta'" ha dichiarato il giornalista in una diretta su Juventibus.

Il futuro della Juventus

Questi sono stati mesi molto particolari per la Juventus che a novembre ha dovuto modificare tutta la dirigenza a causa delle note vicende giudiziarie in corso. Da lì in avanti in società sono arrivati Gianluca Ferrero e Maurizio Scanavino mentre Francesco Calvo ha assunto la carica di Chief football Officer. A Massimiliano Allegri, invece, è stata affidata l'area sportiva.

In questi mesi, però, si è parlato dell'inserimento in società di nuove figure facendo riferimento anche ad Alessandro Del Piero che potrebbe diventare il nuovo vice presidente.

Per la poltrona di direttore sportivo il nome sempre più insistente è invece quello di Cristiano Giuntoli che attualmente è al Napoli.

A breve, però, la stagione sportiva terminerà e i bianconeri hanno la necessità di programmare il futuro: "Giuntoli ha ricevuto la chiamata di John (Elkann ndr). Sai quanto ci ha messo a decidere? Un secondo e mezzo" ha dichiarato al riguardo sempre il giornalista sportivo Luca Momblano.

Retroscena Allegri - Giuntoli

In attesa di capire se davvero si consumerà il matrimonio tra la Juventus e Cristiano Giuntoli, Luca Momblano ha svelato un retroscena legato a Massimiliano Allegri e al pensiero che il tecnico avrebbe nei confronti del ds: "Per le mie ricostruzioni Allegri ha fatto una "battaglia" e l'ha persa.

Una mini battaglia. Ti prendi una sconfitta che è bruciante. Io fossi stato in lui la battaglia non l'avrei fatta. Avrà avuto le sue buone ragioni": evidente il riferimento all'ipotetico veto che il tecnico avrebbe messo sulla figura di Giuntoli, 'avendo però la peggio' però con la società che sembra intenzionata a virare proprio sul direttore sportivo protagonista della vittoria dello scudetto a Napoli.

Domani arriverà intanto la nuova penalizzazione per il caso plusvalenze, dopo di che il club sarà chiamato ad affrontare il caso legato alla manovra stipendi. Sarà un'estate caldissima per i bianconeri.