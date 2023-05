Quella di domani 22 maggio si preannuncia una giornata piuttosto intensa per la Juventus.

Nel pomeriggio dovrebbe arrivare la sentenza sul caso plusvalenze con una nuova probabile penalizzazione in vista, qualche ora dopo la squadra sarà impegnata ad Empoli in un match nel quale Massimiliano Allegri avrà qualche defezione visto che ai soliti assenti Paul Pogba, Mattia De Sciglio e Leonardo Bonucci si aggiungono le assenze di Danilo e Juan Cuadrado che saranno squalificati e Nicolò Fagioli che ieri 21 maggio è stato operato alla clavicola.

Al posto del numero 11 juventino dovrebbe esserci il giovane Tommaso Barbieri, mentre in difesa dovrebbe essere schierato il brasiliano Alex Sandro.

Cambi di formazione

Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico livornese ha rivelato che Dusan Vlahovic e Adrien Rabiot sono in dubbio. Il primo, ieri 20 maggio, era febbricitante, mentre il francese è uscito malconcio e affaticato dal match di Europa League perso 2-1 contro il Siviglia. Dopo l'allenamento di oggi 21/5, però, entrambi sono stati convocati per la gara contro l'Empoli.

Adrien Rabiot dovrebbe essere regolarmente titolare con Fabio Miretti e Manuel Locatelli. Dusan Vlahovic, invece, dovrebbe partire dalla panchina, in attacco dovrebbe toccare ad Arek Milik e Moise Kean. Per quanto riguarda le corsie laterali di centrocampo si dovrebbero vedere Tommaso Barbieri e Filip Kostic mentre in difesa toccherà a Gleison Bremer, Daniele Rugani e Alex Sandro.

Panchina iniziale dunque con ogni probabilità per Chiesa e Di Maria.

Allegri parla del futuro

Nella conferenza stampa della vigilia della gara contro l'Empoli, Massimiliano Allegri ha toccato diversi temi, tra questi quello relativo al suo futuro: "Io ho un contratto di due anni e rimango al 100% per quanto riguarda la mia scelta.

Io posso decidere su di me non sugli altri". In merito alla possibile nuova penalizzazione Allegri è invece come al solito apparso molto risoluto: "In questo momento non ci ho neanche pensato. Ho solamente pensato che domani (22 maggio ndr) bisogna andare a Empoli".

Resta da capire quanto rilievo avrà il match dato che l'Empoli è già salvo e che la Juventus rischia, proprio per effetto della penalizzazione che dovrebbe arrivare nel pomeriggio, di essere rispedita fuori dalla lotta all'Europa, con ciò rendendo probabilmente vane le ultime tre gare della campagna di Serie A 2022-23 dei bianconeri.