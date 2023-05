Nelle scorse ore il giornalista sportivo Fabio Ravezzani ha parlato a Juventusnews24 della Juventus e di quello che potrebbe essere il futuro di Massimiliano Allegri. Dello stesso argomento ha detto la propria opinione anche Fabrizio Ponciroli, giornalista che è stato intervistato ai microfoni di TMW Radio.

Ravezzani: "Allegri non è un allenatore da squadra non matura, al suo posto potrebbe arrivare Tudor e Palladino"

Il giornalista sportivo Fabio Ravezzani a parlato ai microfoni di Juventus e della stagione vissuta dal tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

Ravezzani, intervistato nelle scorse ore da Juventusnews24 ha dunque detto del manager livornese: "Io ho stima di Allegri ma mi sembra più un allenatore per una squadra matura che deve continuare a vincere rispetto ad una che deve ripartire con un progetto diverso". Ravezzani ha poi parlato del possibile esonero di Allegri, argomento che nelle ultime settimane sta tornato a rimbalzare tra le mura della Continassa, facendo un paio di nomi fra i papabili sostituti del manager livornese: "Il nome potrebbe essere Palladino, potrebbe essere Tudor. Io credo che Tudor per esperienza, se fosse raggiungibile ad una cifra ragionevole, possa essere la soluzione migliore". Ravezzani ha poi parlato di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli che è stato accostato alla Juventus, asserendo come il club bianconero dovrebbe affrettare le proprie mosse per iniziare già dalle prossime settimane ad organizzare un Calciomercato che solitamente si pianifica nei mesi primaverili.

Ponciroli: "Allegri è riuscito a cavarsela in uno tsunami ed i nomi degli allenatori che potrebbero sostituirlo mi spaventano"

Della stagione di Massimiliano Allegri alla Juventus e delle voci che vorrebbero il toscano lontano dalla Continassa ha parlato anche Fabrizio Ponciroli. Il giornalista e conduttore radiofonico, intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio ha dunque detto in merito: "Io resto convinto che in questo tsunami Allegri se la sia cavata bene, ma i risultati sono negativi e ci sta sostituirlo.

Mi fanno però paura i nomi che sono stati fatti, perché sono tutti allenatori che hanno bisogno di tempo ed il popolo bianconero non sia in grado di aspettare la crescita della squadra. Nessuno mette in dubbio il valore di un allenatore come De Zerbi, ma avrà bisogno lui come altri allenatori di tempo". Ponciroli ha poi parlato del possibile arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus, sottolineando come De Laurentiis potrebbe ostacolare l'operazione per non permettere al direttore sportivo toscano di approdare nel club bianconero.