La dirigenza dell'Inter sarebbe al lavoro alla ricerca di un secondo portiere da affiancare ad Andrè Onana nella prossima stagione ed il nome caldo di queste ore di Calciomercato sarebbe quello del portiere della Sampdoria Emil Audero.

L'idea dell'Inter tra i pali: Emil Audero

Nella prossima estate probabilmente Samir Handanovic lascerà i nerazzurri per scadenza contrattuale e raggiunti limiti di età per il progetto dell'Inter del futuro; al suo posto Giuseppe Marotta starebbe pensando ad Emil Audero, attualmente di proprietà della Sampdoria neo-retrocessa.

Proprio la difficile situazione del club blucerchiato potrebbe portare la dirigenza della Sampdoria a valutare una cessione per la prossima estate e tra i profili in uscita ci sarebbe proprio il portiere di nazionalità italiana.

In questa stagione in Serie A, il portiere della Sampdoria ha disputato 25 gare, subendo in totale 39 reti e terminando con la porta inviolata solamente in quattro occasioni, ma il valore tecnico del giocatore non sarebbe in discussione e pertanto potrebbe prendere il volo verso altri club con obiettivi più importanti.

Sul portiere della Sampdoria ci sarebbe anche il forte pressing del Milan che starebbe ricercando un vice-Maignan ed anche la Juventus che potrebbe sostituire il titolare Wojciech Szczęsny nella prossima finestra di mercato estiva.

La situazione della difesa dell'Inter per il futuro

Oltre alla situazione legata al possibile addio di Samir Handanovic, la dirigenza nerazzurra dovrà monitorare attentamente anche la posizione di Andrè Onana, corteggiato da diversi top club della Premier League, pronti a mettere sul tavolo una cifra importante per convincere i nerazzurri a cedere il portiere camerunese.

Nelle ultime settimane si sarebbe parlato di un interessamento del Chelsea per Andrè Onana, con l'offerta di Kepa come contropartita tecnica; la dirigenza nerazzurra però potrebbe discutere di una partenza del portiere camerunese solo in caso di un pagamento totalmente cash in modo da poter lavorare tranquillamente sul mercato in entrata in modo autonomo e senza giocatori inseriti nelle trattative.

Per quanto riguarda la difesa nerazzurra, sembrerebbe vicino il rinnovo di Alessandro Bastoni, il cui contratto andrebbe in scadenza nel giugno 2024; in questi giorni si starebbe discutendo anche il rinnovo del prestito di Francesco Acerbi dalla Lazio, dove ormai è considerato fuori dal progetto tecnico di Maurizio Sarri.

Negli scorsi mesi è già arrivato il rinnovo di Matteo Darmian, che rimarrà all'Inter fino al 2026, mentre difficilmente verrà rinnovato il contratto di Danilo D'Ambrosio, che pertanto potrebbe lasciare i nerazzurri nella prossima estate a parametro zero.