Uno dei reparti che l'Inter rinforzerà nella prossima sessione estiva di Calciomercato è quello di centrocampo. I nerazzurri si stanno guardando intorno in cerca di eventuali occasioni provenienti anche da altri top club di europei, e una di queste potrebbe arrivare dal Liverpool, che è pronto a una rivoluzione dopo aver mancato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il grande nome sul tavolo è quello di Thiago Alcantara, che si sarebbe offerto attraverso il proprio entourage alla società nerazzurra, anche se la trattativa è tutt'altro che semplice.

La Juventus cercherà di rinforzarsi inevitabilmente sugli esterni la prossima estate, visto che De Sciglio difficilmente tornerà in campo prima di fine 2023, mentre Juan Cuadrado è in scadenza di contratto e non dovrebbe rinnovare. Il nome finito nel mirino è quello di Dodò, terzino brasiliano in forza alla Fiorentina.

Thiago si offre all'Inter

Il nome di Thiago Alcantara potrebbe caratterizzare la prossima sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista spagnolo non ha giocato tantissimo al Liverpool in questa stagione, avendo collezionato 18 presenze in Premier League e cinque in Champions League, anche a causa di diversi problemi fisici. I Reds sono pronti a una rivoluzione, soprattutto in mezzo al campo dopo aver mancato la qualificazione alla prossima Champions, e proprio per questo sono pronti ad avallare una sua partenza.

E il giocatore si sta guardando intorno, con il suo entourage che si sarebbe messo in contatto con l'Inter, che cerca un rinforzo di livello in mezzo non solo per l'addio di Roberto Gagliardini, ma anche quello probabile di Marcelo Brozovic. Il grande ostacolo è rappresentato dall'ingaggio di Thiago, superiore ai 12 milioni netti a stagione: sarà disposto a dimezzarselo pur di rimettersi in discussione?

Toccherà al classe 1991 decidere, magari su consiglio di Rafinha Alcantara, che all'Inter ha giocato nella stagione 2017-2018, riportando i nerazzurri in Champions League dopo sette anni.

L'offerta della Juventus per Dodò

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Dodò per rinforzare la fascia destra visto che Juan Cuadrado è in scadenza di contratto mentre De Sciglio dovrà recuperare dal grave infortunio subito al ginocchio.

Il laterale brasiliano è arrivato l'anno scorso alla Fiorentina, che non vorrebbe privarsene salvo offerte importanti. E i bianconeri vogliono tentare il club di Commisso mettendo sul piatto il cartellino di Dejan Kulusevski, che si adatterebbe alla perfezione nello scacchiere tattico di Vincenzo Italiano.