Nelle scorse ore il tecnico Zdenek Zeman ha parlato al quotidiano svizzero Tio.ch della Juventus e delle penalizzazioni che potrebbero colpire il club bianconero per le vicende giuridiche inerenti le plusvalenze. Dello stesso argomento hanno parlato ai microfoni di TMW Radio i due avvocati Roberto Afeltra e Cesare Di Cintio.

Zeman contro la Juventus: "Indagini sui bianconeri? Credo che pagheranno per quanto hanno fatto"

Zdenek Zeman è stato intervistato nelle scorse ore dal quotidiano svizzero Tio.ch ed è tornato a parlare della Juventus e delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto la società bianconero in questo ultimo periodo.

Zeman, in merito ha dunque lanciato una frecciatina alla Juve dicendo: "Solo in Italia purtroppo succedono queste cose, ci siamo abituati. Ora bisognerà attendere l'esito dei processo, le decisioni della Federazione e della UEFA. La Juve ha diversi problemi su più livelli, tra cui la manovra degli stipendi. Credo che alla fine pagherà per quanto fatto". Zeman ha poi commentato la vittoria dello scudetto del Napoli asserendo quanto segue: "Il Napoli ha dominato dall'inizio alla fine e penso che tutti siano d'accordo nel dire che è una vittoria meritata". Zeman ha poi rintuzzato sull'argomento Napoli, evidenziando come il club partenopeo abbia avuto una continuità unita ad una qualità che nessun'altra squadra è riuscita a mantenere nella stagione.

Zeman ha infine concluso la sua intervista parlando delle squadre italiane coinvolte nelle coppe europee e definendo strana questa circostanza, soprattutto per la bassa qualità di gioco espressa dai club presenti nelle semifinali.

Juventus, Afeltra: "La Corte di Appello può passare dalla diffida con ammenda alla revoca di due scudetti"

Anche l'avvocato Roberto Afeltra ha parlato della Juventus e delle indagini che hanno coinvolto il club bianconero per il caso plusvalenze. Ecco dunque quanto detto da Afeltra nell'intervista rilasciata ai microfoni di TMW Radio: "La Corte di Appello Federale può con eguale motivazione e rispetto del principio di rinvio passare da diffida con ammenda alla revoca di due scudetti e penalizzazione nell'anno successivo.

Sarà una sentenza che vuole fare storia. Per la prima volta si dice che il comportamento dei rappresentanti va distinto dagli amministratori senza delega e che non si può ritenere una responsabilità sportiva per coloro i quali questa non ce l'hanno".

Di Cintio: "Non c'è una base giuridica per dire che alla Juventus verranno assegnati 9 punti di penalizzazione"

Infine, anche l'avvocato Cesare Di Cintio ha parlato ai microfoni di TMW Radio delle indiscrezioni che vorrebbero assegnati 9 punti di penalizzazione alla Juventus per il caso plusvalenze: "I nove punti di penalizzazione sono un'ipotesi, non c'è una base giuridica per dire che sarà questa la decisione. Il Collegio di Garanzia ha dato due indicazioni su cui bisogna ragionare: i dirigenti sono stati ritenuti responsabili degli illeciti e i ricorsi sono stati respinti. E' stata riconosciuta la correttezza dell'impianto accusatorio della Corte Federale".