Juventus e Inter iniziano già programmare la nuova stagione e pensano a come rinforzare le rispettive rose sul Calciomercato.

I bianconeri starebbero pensando di ingaggiare Cristiano Giuntoli come direttore sportivo, che ha appena vinto lo scudetto con il Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, in tal caso, gli obiettivi dei bianconeri potrebbero diventare Christian Pulisic del Chelsea, Guglielmo Vicario dell'Empoli e Emre Can del Borussia Dortmund.

Per quanto riguarda i nerazzurri ci sarebbe l'occasione Richarlison, che il Tottenham potrebbe offrire per arrivare a Lautaro Martinez.

La Juventus starebbe pensando a Giuntoli come ds

La Juventus starebbe pensando a Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo: qualora tale idea dovesse andare in porto potrebbero essere diverse le operazioni di mercato dei bianconeri in estate.

Un nome che circola è quello dello statunitense Christian Pulisic che ha trovato poco spazio questa stagione nel Chelsea e potrebbe valutare di cambiare aria. Non è da escludersi un prestito con diritto di riscatto (la sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro). Sarebbero da risolvere però i problemi legati all'ingaggio, che è ritenuto al momento troppo oneroso per i budget bianconeri.

Un'altra idea sarebbe quella di riportare Emre Can alla Continassa due anni e mezzo dopo la sua partenza.

Il centrocampista, che può agire anche da difensore centrale, sarebbe in uscita dal Borussia Dortmund, dove ha il contratto in scadenza nel 2024. Potrebbe quindi essere ceduto dai tedeschi questa estate a una cifra ragionevole per evitare di perderlo a parametro zero nel giugno successivo.

Possibile sfida Juve-Inter per Vicario

Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli intanto interesserebbe molto sia alla Juve che all'Inter. Il suo futuro potrebbe essere legato indirettamente sia a quello di Szczesny che a quello di Onana. Il polacco ha il contratto in scadenza nel 2024 con la Juve e piacerebbe al Manchester United, Mentre il camerunese sarebbe seguito dal Chelsea che potrebbe offrire circa 50 milioni di euro.

Vicario, invece, potrebbe essere ingaggiato per circa 20 milioni di euro. L'Inter per averlo sarebbe disposto a inserire come contropartita tecnica il cartellino di Martin Satriano, già attualmente in prestito alla formazione empolese.

Il Tottenham potrebbe offrire Richarlison all'Inter

L'Inter potrebbe inoltre dover valutare le offerte in arrivo dalla Premier League per Lautaro Martinez. L'attaccante argentino sarebbe un obiettivo non solo del Real Madrid, ma anche del Tottenham. I londinesi potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Richarlison come contropartita tecnica. Il brasiliano ha avuto un'annata non particolare soddisfacente e quindi non sarebbe un obiettivo dei nerazzurri, che vorrebbero trattenere invece Lautaro, il quale comunque avrebbe una valutazione di circa 80 milioni di euro.