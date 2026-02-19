Secondo quanto filtra nella giornata di oggi dall’Inghilterra, il futuro di Marcos Senesi potrebbe prendere una direzione inattesa, capace di rimescolare le carte sul tavolo del mercato estivo europeo. Il difensore argentino del Bournemouth, pilastro della retroguardia dei Cherries nelle ultime stagioni, avrebbe infatti manifestato il desiderio di unirsi al Barcellona a partire dalla prossima estate. Una volontà che rischia di scompaginare i piani di una Juventus che da tempo segue con attenzione l’evoluzione della situazione contrattuale del centrale argentino.

Juventus spiazzata: Senesi era un obiettivo concreto a parametro zero

Alla Continassa il nome di Senesi non è certo una novità. La Juventus lavorerebbe da settimane sotto traccia per convincere il difensore a scegliere Torino come prossima tappa della sua carriera, sfruttando proprio la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero. Un profilo ritenuto ideale per età, esperienza internazionale e caratteristiche tecniche, capace di garantire solidità immediata e leadership a una difesa destinata a cambiare volto. Non è un caso che già un anno fa l’allora direttore sportivo Cristiano Giuntoli avesse provato ad anticipare la concorrenza, sondando il terreno con il Bournemouth. Tentativo naufragato sul più bello a causa delle elevate richieste economiche del club inglese, che avevano di fatto congelato l’operazione.

La prossima estate sembrava quindi rappresentare l’occasione perfetta per riportare Senesi in orbita Serie A, senza dover trattare con i Cherries. L’irruzione del Barcellona, però, rischia ora di cambiare completamente lo scenario.

Il fascino del Barcellona e i piani bianconeri a rischio

L’interesse del Barcellona per Senesi non sorprende del tutto. I blaugrana sono alla costante ricerca di difensori affidabili, soprattutto a parametro zero, per rinforzare una rosa che deve fare i conti con paletti finanziari stringenti. Per un giocatore argentino cresciuto con il mito del calcio spagnolo, la possibilità di vestire la maglia del Barça rappresenta un richiamo fortissimo, difficile da ignorare anche di fronte a progetti alternativi.

A Torino si continua comunque a lavorare per presentare un progetto tecnico convincente, ma la concorrenza catalana appare più che temibile. In ogni caso la sensazione è che il futuro di Marcos Senesi sia destinato a diventare uno dei dossier più caldi dell’estate.