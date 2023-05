La Juventus potrebbe andare incontro ad una vera e propria rivoluzione della rosa a giugno. Si parla infatti di tante cessioni qualora fosse confermata la possibilità di una mancata partecipazione alla Champions League. Si attende l'evoluzione del caso plusvalenze, ma la società bianconera con la mancata qualificazione alla competizione europea perderebbe almeno 60 milioni di euro. Per questo la rosa potrebbe essere alleggerita nel numero ma anche nel monte ingaggi. Come riportano rumor di mercato potrebbero essere almeno nove i giocatori che rischiano di lasciare la Juventus a giugno.

Fra questi spiccano giocatori che avrebbero dovuto rappresentare il presente e il futuro della società bianconera come Dusan Vlahovic e Moise Kean.

Potrebbero partire diversi giocatori, fra questi anche Kean e Vlahovic

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori nell'eventualità in cui non dovesse giocare la Champions League nella stagione 2023-2024. Non solo Dusan Vlahovic e Moise Kean, si parla anche di una possibile cessione di Federico Chiesa, condizionato in questa stagione dal difficile recupero post intervento al ginocchio. Sul centrocampista ci sarebbero diverse società inglesi, pronte ad investire una somma importante. Potrebbero lasciare Torino anche Milik, in prestito dall'Olympique Marsiglia con diritto di riscatto a circa 7 milioni di euro, e Daniele Rugani.

Il centrale difensivo ha un contratto con la società bianconera fino a giugno 2024, ma ha dimostrato ogni volta che è stato impiegato di poter dare il suo contributo. Nonostante questo però potrebbe essere ceduto anche perché ha un ingaggio da circa 4 milioni di euro a stagione. A questi bisogna aggiungere Juan Cuadrado, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno.

Il rendimento del colombiano in questa stagione non è stato ideale, giustificato anche dal fatto che è stato uno dei più impiegati. C'è da dire che a 35 anni è normale non possa garantire le prestazioni delle ultime stagioni nella società bianconera.

Leandro Paredes potrebbe essere sostituito da Nicolò Rovella

Un altro nome che potrebbe lasciare la Juve è Paredes.

L'argentino è in prestito dal Paris Saint Germain con la società bianconera che potrebbe riscattarlo per circa 20 milioni di euro. Difficile che la Juventus spenda tale somma non tanto per il prezzo del cartellino quanto per quello dell'ingaggio, con il centrocampista che guadagna circa 7 milioni di euro a stagione. C'è da dire che la Juventus avrebbe già pronto il sostituto, Nicolò Rovella, protagonista di una stagione importante al Monza che gli ha dato la possibilità di crescere ulteriormente e di diventare uno dei migliori giovani del campionato italiano.