In queste ore la Juventus è alle prese con le note questioni giudiziarie che potrebbero impedire al club di partecipare alle prossime coppe europee. La società bianconera ha appena incassato il -10 per la questione plusvalenze e si appresta ad affrontare, il prossimo 15 giugno, l'udienza per il secondo processo, quello su manovra stipendi, partnership con le altre società e rapporti con gli agenti.

Il rischio concreto è quello di una nuova penalità che potrebbe essere scontata sempre nella stagione 2022/2023 qualora il club centrasse la qualificazione ad una qualsiasi coppa europea.

Proprio del fatto che la Juventus possa essere esclusa dalle competizioni continentali a prescindere, per via di un provvedimento dell'Uefa, ha parlato nelle ultime ore Evelina Christillin che ha dato quasi per scontata una sanzione per i bianconeri proveniente dall'organismo presieduto da Ceferin.

A commentarne le dichiarazioni è stato di recente Lapo Elkann: "È grottesca per me, è una senza anima e senza dignità", ha scritto Elkann.

Elkann difende la Juventus

"Juve esclusa dalle coppe dalla Uefa? Scenario possibile, dopo la Superlega i rapporti non sono buoni". Queste le dichiarazioni di Evelina Christillin parse oltre modo gravi dato che lascerebbero intendere come un'eventuale sanzione per i bianconeri potrebbe essere legata al progetto Superlega e non direttamente proporzionata invece alle vicende giudiziarie in corso e alla collaterale indagine condotta al riguardo sempre dall'Uefa da ormai diversi mesi.

Lapo Elkann si è allora servito di Twitter per rispondere alla Christillin: "E' vergognosa, un'arrampicatrice sociale. Povera donna".

La Juventus riflette sul futuro

Nonostante il pesante scenario in piedi, John Elkann è impegnato ad occuparsi di quella che sarà la ricostruzione della Juventus. La prossima stagione dovrà essere ben diversa rispetto alle ultime due e per questo motivo si lavora per inserire in società la figura di un nuovo direttore sportivo.

La scelta di John Elkann sarebbe ricaduta su Cristiano Giuntoli che dopo i tentennamenti delle ultime ore sarebbe sempre più vicino alla firma di un accordo con i bianconeri. Non è ancora chiaro invece il futuro di Massimiliano Allegri che diversi spifferi non darebbero 'contento' però di lavorare con Giuntoli preferendo altri profili.

Se la Juventus e il tecnico toscano dovessero decidere di separarsi, in pole per la sostituzione ci sarebbe Igor Tudor.