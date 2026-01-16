La Juventus guarda già oltre il presente e pianifica con attenzione le prossime mosse di mercato, soprattutto in vista di un’estate che potrebbe segnare un passaggio importante per l’attacco bianconero. L’addio di Dusan Vlahovic, destinato a lasciare Torino a giugno a costo zero, obbliga il club a muoversi con largo anticipo per non farsi trovare impreparato. Ed è proprio in quest’ottica che la dirigenza juventina ha iniziato a valutare diversi profili, cercando soluzioni che possano garantire qualità, fisicità e continuità realizzativa.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe già provato a sondare il terreno per Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace che sta facendo bene in Premier League.

Un profilo che piace per caratteristiche e rendimento, ma che si è subito rivelato complesso da raggiungere. Il club inglese, infatti, avrebbe risposto all’interesse bianconero chiedendo come contropartita Jonathan David, attuale riferimento offensivo della Juventus. Una richiesta giudicata inaccettabile dalla dirigenza, che ha declinato senza esitazioni.

La Juventus cerca un centravanti

Jonathan David, infatti, è considerato centrale nel progetto tecnico bianconero. L’attaccante canadese rappresenta uno dei pilastri su cui costruire la Juventus del presente e del futuro, sia per il suo valore tecnico sia per la sua capacità di adattarsi a diversi sistemi di gioco. Luciano Spalletti e la dirigenza condividono l’idea di puntare forte su di lui, al punto da immaginare, in uno scenario ideale, una possibile convivenza in campo proprio tra David e Mateta.

Un’ipotesi affascinante, ma che al momento resta solo teorica.

Ora resta da capire quale sarà la strategia della Juventus nei prossimi mesi. Non è escluso un nuovo tentativo già nel mercato di gennaio, anche se l’operazione appare complicata. Più probabile, forse, che il club decida di rimandare tutto all’estate, quando Mateta entrerà nell’ultimo anno di contratto con il Crystal Palace e le condizioni economiche potrebbero diventare più favorevoli. In quel momento, la Juventus potrebbe provare ad affondare il colpo con maggiore convinzione, evitando aste e richieste fuori mercato.

McKennie uomo fondamentale per Spalletti

Nel frattempo, l’attenzione della dirigenza non è rivolta solo all’attacco.

I bianconeri stanno monitorando anche altre piste per il mercato invernale, valutando eventuali opportunità che possano rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Parallelamente, uno dei dossier più delicati riguarda il futuro di Weston McKennie. Il centrocampista americano va in scadenza a giugno ed è considerato un elemento fondamentale per equilibrio, intensità e duttilità tattica.

La Juventus intende fare nuovi tentativi per arrivare al rinnovo, consapevole però della concorrenza di altri club pronti a farsi avanti. Nonostante ciò, un aspetto gioca a favore dei bianconeri: McKennie ha sempre dichiarato di trovarsi bene a Torino e di sentirsi parte integrante del progetto. Un segnale importante, che lascia aperta la porta a una possibile intesa e conferma come la Juventus stia lavorando su più fronti per costruire il proprio futuro.