La Juventus continua a muoversi con attenzione sul mercato, valutando diverse opportunità sia per rinforzare il centrocampo sia per completare altri reparti in vista della seconda parte di stagione e del futuro. Tra i nomi che restano sotto osservazione c’è quello di Davide Frattesi, profilo molto apprezzato dall’ambiente bianconero e in particolare da Luciano Spalletti, che ne stima qualità e margini di crescita. Tuttavia, come spesso accade, tra interesse e affondo concreto ci sono di mezzo valutazioni economiche e strategie che rendono il percorso tutt’altro che semplice.

A fare chiarezza sulla situazione legata al centrocampista italiano è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. L’esperto di mercato ha spiegato come il futuro di Frattesi sia ancora tutto da definire, al di là delle scelte che potrà fare l’Inter: “Chi gestisce Frattesi sta lavorando per una possibile soluzione in uscita per Frattesi, indipendentemente poi da quello che sarà il destino con l’Inter e dai piani interni dell’Inter, se tenerlo o non tenerlo. Perché Allora, innanzitutto voglio fare una riflessione. Ci sono stati dei ragionamenti con la Juventus negli ultimi giorni, insomma, scenari di possibili scambi, di possibili idee, però di fatto il tema non è ancora decollato, il tema è fermo”.

Le parole di Moretto sul futuro di Frattesi

Parole che confermano come i contatti tra le parti ci siano stati, ma senza che si arrivasse a una vera e propria accelerazione. La Juventus ha sondato il terreno, valutando ipotesi alternative all’esborso cash, ma al momento non si è andati oltre semplici discussioni preliminari. Il nome di Frattesi resta quindi sullo sfondo, senza sviluppi immediati.

Moretto ha poi approfondito un aspetto cruciale della trattativa, ovvero quello economico, sottolineando le difficoltà della Juventus nel sostenere un investimento importante. “Chiaramente la Juventus da un punto di vista economico è un po’ restia a fare un determinato investimento. si stanno cercando delle formule fantasiose, ma ad oggi queste formule non sono state trovate e soprattutto non hanno soddisfatto le parti in causa.

Quindi di fatto il tema Juventus c’è perché Spalletti stima tantissimo Frattesi, ma ad oggi la situazione è ferma e tra l’altro la Juventus è concentrata su altri obiettivi”.

Il quadro che emerge è quello di un club attento ai conti, disposto a muoversi solo a determinate condizioni. La stima dell’allenatore è un fattore importante, ma non sufficiente per sbloccare un’operazione complessa come quella legata a Frattesi, soprattutto senza incastri favorevoli o formule creative realmente sostenibili.

Chiesa e Mingueza: le altre priorità

Nel frattempo, la Juventus non resta a guardare e continua a lavorare su altre piste considerate prioritarie. In cima alla lista ci sono Oscar Mingueza e Federico Chiesa, due profili diversi ma entrambi ritenuti funzionali al progetto bianconero.

Per lo spagnolo, seguito con grande attenzione, i dialoghi con il Celta Vigo richiedono un accordo economico che soddisfi entrambe le parti. Discorso simile per Chiesa, il cui futuro resta legato alle richieste del Liverpool e alla volontà del giocatore di tornare protagonista in Serie A.

Entrambe le trattative non sono semplici, ma rappresentano al momento il focus principale della dirigenza juventina. Frattesi resta un’idea, un nome che piace e che viene monitorato, ma per ora la Juventus sembra intenzionata a concentrare le proprie risorse su obiettivi ritenuti più raggiungibili.