Inter e Juventus starebbero programmando il futuro della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, i nerazzurri, nonostante le tante critiche per le 12 sconfitte collezionate in campionato, dovrebbero confermare Simone Inzaghi anche se voci di mercato parlano di accordo tra Inzaghi e ilTottenham. Il tecnico ha convinto per il buon lavoro svolto in Champions League, Supercoppa e Coppa Italia.

La notizia è stata data da Giuseppe Marotta, amministratore delegato dei meneghini. Proprio il dirigente sarebbe finito anche nel mirino della squadra torinese che avrebbe in mente di intraprendere un progetto completamente nuovo.

I bianconeri sono stati sanzionati con 10 punti di penalità e potrebbero non approdare in Europa. Per ripartire potrebbero tentare di portare nuovamente Marotta alla Continassa. L'allenatore del futuro, se Massimiliano Allegri non dovesse restare, potrebbe essere Zinedine Zidane, senza incarico dopo l'avventura al Real Madrid.

Le dichiarazioni su Simone Inzaghi

"Quest'anno non abbiamo mai pensato, nemmeno per un secondo, di sostituire Inzaghi. È riuscito a rafforzare la sua posizione grazie anche alle prestazioni della squadra che sono frutto della sua guida tecnica. È e sarà il nostro allenatore anche il prossimo anno". Ha dichiarato Marotta durante in un'intervista, confermando le garanzie per Inzaghi.

All'Inter potrebbe restare anche Romelu Lukaku, condizionato dagli infortuni nella prima parte di stagione, che potrebbe rinnovare il prestito a Milano. La sua volontà farebbe la differenza anche se il Chelsea, proprietario del cartellino, potrebbe valutare di portarlo in Premier League nuovamente se dovesse essere ingaggiato Mauricio Pochettino.

Il nuovo piano della Juventus

La Juventus potrebbe tentare di riprendere Giuseppe Marotta per iniziare un nuovo ciclo. Il dirigente è legato all'Inter fino al 2025 e difficilmente lascerà i nerazzurri, in quanto è stato l'artefice di un lavoro che ha portato molti trofei a Milano. La voce su Marotta alla Juve è arrivata da Valter De Maggio.

Secondo quanto riportato dal giornalista Valter De Maggio, ai microfoni della trasmissione Pressing, la Juventus avrebbe fatto un tentativo per scippare l’ex Sampdoria all’Inter. Marotta ha lasciato la Juventus dopo l’acquisto dì Ronaldo, operazione che non ha avuto mai il suo benestare per i problemi economici che avrebbe potuto causare.

Il tecnico del futuro potrebbe invece essere Zinedine Zidane, che potrebbe aspettare proprio la chiamata del club dove è stato da giocatore. La notizia è arrivata da Sebastian Frey, ex portiere dell'Inter. Prima, però, bisognerebbe capire la scelta di Allegri, che un contratto fino al 2026. Il tecnico francese richiederebbe un mercato ambizioso.