La Juventus potrebbe acquistare una nuova punta nel Calciomercato estivo. Nonostante l’abbondanza nel settore avanzato alcuni giocatori hanno deluso le aspettative soprattutto in campionato. Ci si riferisce soprattutto Dusan Vlahovic, il quale ha disputato una stagione al di sotto delle sue potenzialità. Nonostante ciò, il giovane attaccante serbo è ancora molto ambito sul mercato, soprattutto dalle società del campionato inglese. La Juventus starebbe valutando la possibilità di cederlo in estate per ottenere un buon introito economico, evitando così il rischio di perderlo a parametro zero l'anno successivo.

Se dovesse partire la Juventus potrebbe sostituirlo con Mauro Icardi.

La Juventus potrebbe rinforzarsi con l’acquisto di Mauro Icardi

La Juventus starebbe valutando attentamente diverse punte sul mercato, tra cui spicca il nome di Alvaro Morata. Tuttavia, nelle ultime ore si è parlato di un interessante obiettivo bianconero: Mauro Icardi, ex attaccante dell'Inter attualmente in forza al Galatasaray, in Turchia. Secondo quanto riportato da 'calciomercato.com', la Juventus starebbe studiando attentamente la possibilità di riportare Icardi in Italia. Il giocatore argentino potrebbe rappresentare una soluzione ideale per Massimiliano Allegri, il quale sarebbe entusiasta di lavorare con una punta dalla comprovata esperienza e bravo dal punto di vista realizzativo.

Resta da vedere se le trattative con il Galatasaray e con il giocatore stesso porteranno a una conclusione positiva, ma l'interesse della Juventus per Mauro Icardi sembra essere concreto e potrebbe aprire nuove prospettive per il reparto offensivo bianconero.

L’esperienza professionale di Icardi al Galatasaray

Mauro Icardi ha attraversato un periodo piuttosto oscuro che ha fatto quasi dimenticare la sua abilità da bomber letale che avevamo ammirato durante la sua esperienza all'Inter.

Al Paris Saint-Germain Icardi ha avuto poco spazio e non è riuscito a emergere in una squadra di campioni. Il suo trasferimento in prestito al Galatasaray sembrava segnare la fine di una carriera in declino. Tuttavia, Mauro Icardi ha smentito tutti e ha iniziato a ritrovare prestazioni di qualità e, soprattutto, a segnare gol.

I suoi numeri parlano da soli: 18 gol e 8 assist in 23 partite, una media di un gol ogni 97 minuti. Le sue ultime due reti, messe a segno contro l'Istanbulspor, hanno permesso al Galatasaray, a tre giornate dalla fine del campionato, di guadagnare un vantaggio di +8 punti sul secondo classificato, il Fenerbahce, e di avvicinarsi sempre di più al titolo.