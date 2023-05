La Juventus starebbe già cominciando a pianificare alcune mosse per il prossimo Calciomercato estivo. Stanno cominciando a circolare dei nomi che verrebbero associati alla società bianconera sia per la difesa che per il centrocampo. Dalla stampa spagnola, intanto, arriva una suggestione di mercato che riguarda l'attacco.

Si tratta di Neymar che sarebbe tra i sogni della Juventus. Il fuoriclasse brasiliano dopo sei stagioni al Paris Saint-Germain vorrebbe cambiare aria. L'attaccante verdeoro ha un contratto in essere con i parigini fino al giugno del 2025 con opzione per un altro anno.

Neymar potrebbe dire addio al Psg: sogno Juventus

Neymar starebbe pensando di chiedere al Paris Saint-Germain la cessione durante la finestra estiva del mercato. Sul campione brasiliano ci sarebbero diverse società inglesi, su tutte il Manchester United e il Chelsea, ma anche alcune squadre dell'Arabia Saudita. O Ney, però, vorrebbe ancora essere protagonista del calcio che conta, quindi preferirebbe trasferirsi in un top-club europeo. Attenzione però al Newcastle che, da quando è gestito dalla nuova proprietà, ha diverse risorse finanziare da investire sul calciomercato per avere una rosa competitiva.

La Juventus sogna di poter ingaggiare l'attaccante sudamericano. Si tratta al momento di una suggestione di mercato non solo per il costo del cartellino, ma anche per l'ingaggio.

Il nazionale brasiliano, infatti, a Parigi guadagna più di 30 milioni di euro netti a stagione. Al momento, ribadiamo che si tratta di voci che giungono dalla Spagna e che non hanno ancora trovato conferma in Italia.

La stagione disputata da Neymar al Paris Saint-Germain

Nella stagione 2022-2023 Neymar, prima di infortunarsi, ha disputato 20 match nel campionato francese segnando 13 gol e fornendo 11 assist ai compagni di squadra.

A questi numeri bisogna aggiungere una gara con 2 gol nella Supercoppa francese, 2 partite, 1 gol e 3 assist in Coppa di Francia, e 6 presenze, 2 reti e 3 assist in Champions League.

Ad agevolare la sua partenza potrebbe anche essere l'eventuale decisione di Messi di lasciare il Paris Saint-Germain. L'argentino, grande amico di Neymar, è in scadenza di contratto e difficilmente prolungherà il suo rapporto con il club francese. Per lui si parla di un trasferimento in Arabia Saudita dove tornerebbe a sfidare il suo storico antagonista Cristiano Ronaldo.